МВФ досяг домовленості про 1-й перегляд програми EFF та транш $690 млн для України на рівні персоналу – Фонд

Співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні експертів (SLA) щодо першого перегляду чотирирічної програми про розширене фінансування (EFF), за умови схвалення радою директорів фонду Україна отримає другий транш у розмірі близько $690 млн (SDR503 млн), що збільшить загальний обсяг виплат за програмою до $2,2 млрд з $8,1 млрд її загального обсягу.

"Щоб програма продовжувала виконуватися за планом, було досягнуто згоди щодо переглянутого графіку узгоджених реформ, коригувальних заходів для усунення відхилень та додаткових зобов'язань щодо політики", – йдеться у пресрелізі Фонду на його сай ті у п'ятницю ввечері.

МВФ додав, що усі кількісні критерії виконання (QPC) та індикативні цілі (IT) на кінець березня були виконані, однак два структурні орієнтири за перший квартал були реалізовані із затримкою, а один не був досягнутий, що й зумовило необхідність перегляду графіку.

"Прогноз залишається надзвичайно невизначеним, оскільки війна продовжує завдавати значної шкоди населенню та економіці. Незважаючи на складні умови, програма залишається повністю профінансованою завдяки постійній масштабній зовнішній підтримці", – зазначив Фонд.

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