Інтерфакс-Україна
Економіка
20:31 12.06.2026

Уряд пропонує кілька законодавчих змін щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування

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Уряд пропонує кілька законодавчих змін щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування

Кабінет міністрів України як суб'єкт законодавчої ініціативи зареєстрував у Верховній Раді кілька законодавчих змін щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо посилення соціального захисту окремих категорій застрахованих осіб" спрямований на посилення соціального захисту у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахованих осіб, які працевлаштувалися після звільнення з військової служби, і мають статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, та потерпілих від нещасних випадків на виробництві.

Пропонується внести зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", якими: передбачити обчислення страхових виплат застрахованим особам, які мають статус учасника бойових дій та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, без застосування обмеження розміром, обчисленим із мінімальної заробітної плати, якщо такі особи мають страховий стаж не менше ніж шість місяців протягом двадцяти чотирьох місяців перед настанням страхового випадку. Це дасть змогу подовжити на один рік період без страхового стажу перед настанням страхового випадку, для проходження особами лікування, реабілітації, відпочинку, який не буде впливати на обмеження розміру страхових виплат за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Крім того пропонується передбачити надання застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності до завершення розслідування нещасного випадку на виробництві з урахуванням особливостей, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 36 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; передбачити виплату роботодавцем допомоги по тимчасовій непрацездатності до завершення розслідування нещасного випадку відповідно до розділу IV "Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". При цьому перші 17 днів тимчасової непрацездатності оплачуватимуться роботодавцем, у якого настав страховий випадок, за рахунок коштів підприємства, установи, організації. Після завершення розслідування нещасного випадку на виробництві за потреби здійснюється перерахунок розмірів допомоги роботодавцем до 100% середньої заробітної плати або відшкодування органами Пенсійного фонду України роботодавцю, в якого настав страховий випадок, оплати днів непрацездатності (з шостого по сімнадцятий день).

 

Теги: #соцсфера #уряд

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