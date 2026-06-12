Машинобудівники ДТЕК Енерго за 5 міс. виготовили 6 комбайнів і понад 909 тис. запчастин для шахт

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" у січні-травні цього року виготовили та відремонтували 787 од. гірничо-шахтного обладнання (ГШО), зокрема, виготовили шість нових прохідницьких та очисних комбайнів та три електродвигуни, повідомляється в Facebook машинобудівної Corum Group.

За цей період вони також випустили понад 909 тис. запчастин і комплектуючих.

Як повідомлялось, за п'ять місяців минулого року було виготовлено та відремонтовано 1,45 тис. од. ГШО (зокрема, чотири нових комбайни) та понад 939 тис. запчастин та комплектуючих.

Своєю чергою один з машинобудівних активів компанії – "Корум Дружківський машзавод" (Дніпро) повідомив у Facebook, що у січні-травні виготовив 114 од. ГШО та 382,4 тис. комплектуючих та запасних частин, а також відремонтував один прохідницький комбайн КПД.

Торік за цей період було виготовлено виготовив 142 од. ГШО, відремонтовано три комбайни, та виготовив понад 362 тис. комплектуючих і запасних частин.

У травні поточного року "Корум ДрМЗ" виготовив 26 од. ГШО, зокрема, вагонетки пасажирські та вантажні, підвісний пристрій, скіп, шахтні стрічкові перевантажувачі та ковш. Також виготовлено 87,115 тис. од. комплектуючих і запчастин та 458 металоконструкцій.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність в тепловій генерації електроенергії – 13,3 ГВт (станом на січень 2022 р.). У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного устаткування.

До складу його машинобудівних активів входять релокований в Дніпро 2022 року "Корум ДрМЗ", харківський завод "Світло шахтаря" та Першотравенський ремонтно-механічний завод.

Група "ДТЕК" – найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 тис. працівників та понад EUR12 млрд капіталу, інвестованого з 2005 року. На 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром та єдиним акціонером є Рінат Ахметов.