Україна розраховує залучити у 2026р. додаткові EUR8,35 млрд підтримки у межах оновлення програми Ukraine Facility

Україна розраховує залучити EUR8,35 млрд додаткової фінансової підтримки у межах Ukraine Support Loan (USL), яку планується залучати через Ukraine Facility після завершення відповідних процедур погодження та завдяки, схваленню Кабінетом міністрів змін до Плану України.

Як повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак під час спілкування з журналістами у четвер, першим напрямом роботи стало повне узгодження всіх нових індикаторів з євроінтеграційними зобов’язаннями та бенчмарками країни. Другим досягненням є виправлення ключових недоліків у механізмі фінансування програми та узгодження оновленого підходу до часткових виплат у межах Ukraine Facility, що робить систему передбачуваною.

"Для нас важливо, щоб оновлений План України був максимально синхронізований із євроінтеграційними зобов’язаннями України. Фактично виконання Плану має означати одночасне виконання частини програми євроінтеграції. Це дозволяє не дублювати зусилля держави, а сфокусувати їх на тих реформах, які одночасно важливі і для Ukraine Facility, і для переговорного процесу щодо вступу до ЄС. Оновлення також дозволяє зробити механізми реалізації Плану більш передбачуваними, зокрема, у частині фінансування та оцінки фактичного прогресу", – розповіла вона.

У частині детального оновлення механізмів фінансування урядовиця пояснила, що за методологією часткових виплат кроки будуть зараховуватися із можливим пропорційним зменшенням фінальної суми, тоді як раніше часткове невиконання кількісного показника повністю блокувало виплату за крок. Оновлений підхід до часткових виплат дозволяє враховувати достроково виконані кроки та фактичний прогрес за кількісними індикаторами при визначенні обсягу фінансування. Фактично дострокове виконання кроків дозволить зменшувати розмір штрафів за невиконані кроки.

Крім того, оновлено підхід до часткових виплат, що дозволить враховувати достроково виконані кроки та фактичний прогрес за кількісними індикаторами при визначенні обсягу фінансування. Фактично дострокове виконання кроків дозволить зменшувати розмір штрафів за невиконані кроки. Єврокомісія погодилася зараховувати критичні видатки на відновлення енергетики як інвестиційні індикатори. Водночас за пропозицією європейських партнерів усі строки виконання індикаторів було автоматично посунуто на третій квартал 2027 року.

Щодо конкретного переліку реформ, оновлення передбачає коригування формулювань або таймінгу 35 чинних кроків та додавання 26 нових. До нових умов увійшли кроки у сфері верховенства права та антикорупції (Rule of Law), заходи з корпоративного управління держкомпаніями, підзаконні акти в енергетиці, зміни щодо операційної автономії та реструктуризації АТ "Укрзалізниця", законопроєкт про безпеку праці.

При цьому за погодженням із ЄК було вилучено крок щодо оцінки місцевих фіскальних ризиків у Бюджетному кодексі, а закон про ветеранську політику замінено на створення ІТ-системи кейс-менеджменту для супроводу ветеранів.

Як повідомлялося, 8 червня Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу (ЄС) в межах Ukraine Facility загальним обсягом EUR2,8 млрд, з яких до держбюджету надійшло EUR2,6 млрд. За інформацією прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

В рамках програми Ukraine Facility загальним бюджетом EUR50 млрд, розрахованої на 2024-2027 роки, кошти на пряму підтримку бюджету (EUR38,27 млрд) виплачуються щоквартальними траншами після того, як Європейська Комісія підтвердить виконання Україною конкретних реформ та індикаторів, прописаних у Плані України. Затримка у виконанні реформ та індикаторів призводить до відстрочки й у фінансуванні.