НБУ через 2 роки почув уряд та послабив вимоги повернення валютної виручки для експорту труб

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Національний банк України (НБУ) збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за деякими операціями з експорту труб та комплектуючих до залізничного транспорту, здійснених із 15 червня 2026 року, повідомляється на сайті регулятора.

"Національний банк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду", – йдеться у повідомленні.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів № 573-р було ухвалене 21 червня 2024 року.

У Центробанку уточнили, що рішення ухвалене з урахуванням результатів консультацій із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зміни стосуються товарів, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 7304 (Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва), 7305 (Iншi труби i трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з’єднанi аналогiчним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металiв), 7306 (Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з’єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв) та 8607 (Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу).

Зазначені зміни ухвалені постановою правління НБУ №63 від 12 червня 2026 року, що набирає чинності з 13 червня 2026 року.

За оцінкою регулятора, внесення змін відповідає реальним логістичним і виробничим циклам, не створює ризиків для макрофінансової стабільності та дасть змогу підвищити гнучкість українських експортерів, уникнути скорочення експорту промислової продукції і зберегти валютні надходження.

Як повідомлялося, з 1 березня 2026 року НБУ збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту окремої сільськогосподарської та спеціалізованої техніки. Це рішення також було ухвалене згідно з пропозиціями уряду, передбаченими розпорядженням Кабінету міністрів від 21 червня 2024 року №573-р.