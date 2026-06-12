Інтерфакс-Україна
Економіка
16:03 12.06.2026

НУР планує забезпечити EUR3,3 млрд додаткового фінансування до 2030р.

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НУР планує забезпечити EUR3,3 млрд додаткового фінансування до 2030р.

Національна установа розвитку (НУР) у межах стратегії на 2026-2030 роки планує забезпечити надходження в українську економіку EUR3,3 млрд додаткового фінансування, йдеться у матеріалах презентації стратегії установи, що відбулася у Києві у п’ятницю.

Зазначається, що для досягнення цієї мети НУР планує залучити EUR1,3 млрд додаткового фінансування від донорів та міжнародних фінансових установ.

"За поточного рівня капіталу НУР може надати, орієнтовно, ще до 0,5 млрд грн гарантій. Орієнтовно, 1 гривня додаткового капіталу дозволяє надати 4 грн гарантій", – повідомив член наглядової ради НУР, радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Серед ключових напрямів стратегії – розширення доступу мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) до фінансування, підтримка економічного відновлення та регіонального розвитку, інтеграція в ЄС, а також оновлення боргових, гарантійних, консалтингових та інвестиційних інструментів установи.

НУР планує оновити методологію оцінки впливу відповідно до найкращих міжнародних практик, зокрема, Світового банку, ПРООН та KfW, щоб ефективніше спрямовувати ресурси програм у сфери з найбільшим впливом і потребою.

Планується розширити мережу партнерів, зокрема, небанківських фінансових установ, кредитних спілок та організацій мікрофінансування, а також розбудувати канали дистрибуції для консалтингових продуктів і венчурного або акціонерного капіталу.

Трансформація НУР передбачена у три етапи: у 2026-2027 роках установа має стати сильною та автономною, у 2028-2029 роках – підготуватися до проходження EU Pillar Assessment, що має створити передумови для прямого доступу до фінансування ЄС, а з 2030 року – вийти на ринки капіталу та залучення приватних інвестицій.

"Ми зараз максимально намагаємося створити умови для докапіталізації компанії (НУР – ІФ-У). Вона отримуватиме належну увагу від Міністерства фінансів і уряду України. Зараз ми над цим активно працюємо", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 8 жовтня прийняла в другому читанні законопроєкт №11238 про створення НУР, що є аналогом німецького KfW.

На початку лютого 2026 року Міністерство фінансів України затвердило статут НУР та стратегію її діяльності на 2026-2030 роки.

Теги: #нур #фінансування #економіка

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