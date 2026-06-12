АЗК "Альянс Холдинг" під брендом UKRNAFTA у січні-травні збільшили реалізацію пального на 118%

Фото: Укрнафта

Автозаправні комплекси (АЗК) "Альянс Холдинг", які раніше працювали під брендом Shell, а наразі є частиною найбільшої мережі АЗК України UKRNAFTA за січень-травень 2026 року збільшили продажі пального на 118% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Середні проливи на одну АЗК збільшилися з 2,3 тис. літрів на добу до близько 6 тис. літрів, що свідчить про зростання довіри клієнтів та ефективність інтеграції мережі", – повідомило АТ "Укрнафта" на сторінці в Facebook у п’ятницю.

Зростають також продажі супутніх товарів.

Як пояснили в компанії, менше ніж за рік після придбання всі 118 АЗК були інтегровані в екосистему UKRNAFTA: ребрендовані, приведені до єдиних стандартів обслуговування, підключені до програми лояльності та операційних процесів мережі.

"Результат – стабільне зростання показників, довіра клієнтів і ще сильніша присутність UKRNAFTA на паливному ринку України", – наголосили в "Укрнафті".

Як повідомлялося, АТ "Укрнафта" 19 січня 2026 року уклало дві угоди з ТОВ "Альянс Холдинг" про послуги суборенди 117 АЗК до 30 вересня 2028 р. на загальну суму 841,9 млн грн.

Суборендна плата визначається із розрахунку 1,74 грн із ПДВ за кожний літр пального, яке реалізує "Укрнафта" на вказаних АЗС.

В грудні 2025 року UKRNAFTA заявила про завершення ребрендингу усіх 118 АЗК, що раніше працювали під брендом Shell.

До того, у серпні 2025 року "Укрнафта" й нідерландська Shell Overseas Investments BV (Нідерланди) остаточно завершили угоду про придбання "Укрнафтою" частки обсягом 51% у "Альянс Холдингу", який володів мережею зі 118 АЗК під брендом Shell в Україні.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.