Інтерфакс-Україна
Економіка
13:49 12.06.2026

Аудитори з Crowe Global вперше підтвердили звітність ДП "Ліси України" за МСФЗ

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Аудитори з Crowe Global вперше підтвердили звітність ДП "Ліси України" за МСФЗ
Фото: https://www.facebook.com/ForestsOfUkraine

Компанія "Кроу Ерфольг Україна" зі складу Crowe Global, восьмої за величиною міжнародної мережі у цій сфері, провела перший незалежний аудит ДП "Ліси України" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який підтвердив достовірність основних фінансових показників, йдеться у повідомленні ДП у Facebook.

Згідно з ним, фінансову звітність за 2022-2024 роки, підготовлену відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку – НП(С)БО, перевіряла компанія "Грант Торнтон Легіс", яка є частиною міжнародної мережі Grant Thornton, яке також входить в число найбільших у своєму секторі.

Зазначається, що зокрема незалежний аудит підтвердив зростання виручки підприємства з 22,7 млрд грн у 2023 році та 23 млрд грн у 2024 році до рекордних 29,9 млрд грн у 2025 році.

Також підтверджено зростання чистого прибутку з 3 млрд грн у 2023 році та 2,8 млрд грн у 2024 році до 6,9 млрд грн у 2025 році.

ДП нагадало, що наприкінці травня 2025 року його наглядова рада ініціювала проведення незалежних аудитів річної фінансової звітності підприємства та затвердила критерії відбору аудитора. Своє рішення члени ради мотивували тим, що "суспільство має бути переконане, що результати діяльності підприємства відповідають задекларованим даним". Крім того, проведення незалежного аудиту є складовою процесу корпоратизації ДП "Ліси України". Наразі аудити завершено, а звіти оприлюднено на сайті підприємства.

"У звіті зазначено, що фінансова звітність ДП "Ліси України" достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан підприємства, його фінансові результати та рух грошових коштів. Аудитори навели окремі зауваження, пов’язані, зокрема, з обмеженістю інформації щодо первісної вартості активів. Частина майна, яке перейшло підприємству від державних лісогосподарських підприємств, була сформована ще за радянських часів, а первинна документація в окремих випадках втрачена. Втім, це не завадило ДП "Ліси України" успішно пройти незалежний аудит фінансової звітності за всі чотири роки роботи", – зазначило ДП "Ліси України".

Теги: #ліси_україни #аудитори #crowe_global

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