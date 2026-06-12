ЄБРР та ЄС планують профінансувати Харків на EUR32 млн для відновлення теплопостачання після руйнування ТЕЦ-5

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати Харкову кредит обсягом EUR15 млн на відновлення централізованого теплопостачання, підкріплений EUR17 млн гранту від Європейського Союзу, повідомив банк на своєму сайті.

"Кредит є частиною ширшого пакету фінансування, який також включає інвестиційний грант у розмірі EUR17 млн від Європейського Союзу. Враховуючи ризики, спричинені війною, кредит також отримає часткову гарантію, надану ЄС", – йдеться в повідомленні, де зазначається, що очікується остаточний розгляд проєкту.

ЄБРР уточнив, що кошти позики та гранту ЄС профінансують придбання до 22 малих та середніх модульних котелень на природному газі разом з когенераційними установками, а також 5 малих когенераційних установок для існуючих котелень.

"Реалізація Проєкту призведе до відновлення послуг централізованого теплопостачання, які були перервані в лютому 2026 року після критичного пошкодження Харківської теплоелектроцентралі №5", – вказава ЄБРР.

Він додав, що загальне щорічне скорочення викидів парникових газів від Проєкту розраховується на рівні 19 091 тонн CO2-екв.