Інтерфакс-Україна
Економіка
11:32 12.06.2026

Українські ТРЦ підтвердили перемовини з Pepco

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Українські ТРЦ підтвердили перемовини з Pepco
Фото: Pepco Group

Українські ТРЦ підтвердили перемовини з європейським дискаунтером Pepco, магазини мережі можуть з’явитись до кінця року в західних та центральних регіонах.

"Ми ведемо перемовини для трьох з наших п’яти ТРЦ, вони на продвинутій стадії", - повідомила комерційний директор Dragon Capital Property Management Наталія Кравець на конференції RAU EXPO 2026.

В луцькому ТРЦ "Порт Сіті" цей бренд вже представлений як сток, тривають перемовини про відкриття магазину. "Якщо ми дійдемо згоди (з Pepco), він буде дуже займати серйозне місце в нашому ТРЦ і по трафіку, і, відповідно, по любові наших відвідувачів, тому що його чекають, його знають дуже добре", - повідомила CEO "Порт Сіті" Наталія Антоненко.

В Тернополі з’явитися в другій черзі ТРЦ "Подоляни", відкриття якої анонсовано на 15 жовтня. "Ми на стадії підписання договору ТРЦ "Подоляни" з Pepco, вже всі ключові моменти обговорені. Не тільки наші відвідувачі чекають цей бренд, а й орендарі... Приблизна дата відкриття – кінець жовтня-початок листопада. Будемо сподіватися, що відкриється разом з другою чергою ТРЦ", - повідомила директорка з розвитку ТРЦ "Подоляни" Тетяна Чубак.

Генеральна директорка групи Arricano Анна Чуботіна наголосила, що Pepco як дискаунтер конкуруватиме за деяким категоріями з вітчизняними мережами, тож приймаючи рішення, потрібно усвідомлювати ризики для діючих орендарів.

"Нам було б цікаво відкрити їх в наших регіональних торгових центрах у Кривому Розі та Запоріжжі з огляду на запит від нашої цільової аудиторії. На жаль, вони зараз не розглядають відкриття у цих регіонах. Спілкуємося щодо Києва", - сказала вона.

Як повідомлялось, один із найдинамічніших європейських дискаунтерів Pepco анонсував плани відкриття до 10 магазинів в Україні до кінця 2026р, перші відкриття очікуються наприкінці жовтня 2026 року, Україна стане 20-м ринком бренду. Офіційним ексклюзивним представником Pepco в Україні виступає консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA).

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах. У найближчих планах – відкриття перших магазинів у Північній Македонії в червні 2026 року. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).

Теги: #pepco_group #трц

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