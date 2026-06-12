Кабмін погодив створення першого на Кіровоградщині нацпарку "Чорний Ліс", деякі ділянки вилучать із користування "Лісів України"

Кабінет міністрів України на засіданні 10 червня ухвалив рішення про погодження створення національного природного парку "Чорний Ліс" в Кіровоградській області.

Згідно з даними на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, природоохоронний статус отримають понад 12,8 тис. га лісових територій. До складу парку увійдуть 10,2 тис. га земель Чорноліського надлісництва та 2,6 тис. га Оникіївського надлісництва. До складу парку увійдуть земельні ділянки лісового фонду з подальшим їх вилученням із постійного користування ДП "Ліси України".

"Необхідність охорони Чорноліського та Чутівського лісових масивів науковці обґрунтували ще у 1926 році. Проте реалізація цієї ідеї була перервана через політичні репресії. Майже через сто років територія отримає статус, який забезпечить її належне збереження для майбутніх поколінь", - йдеться в публікації на сайті відомства.

В міністерстві підкреслили, що Кіровоградщина залишалася єдиною областю України, де не було жодного національного природного парку, а рівень заповідності території становив трохи більше 4%. Створення парку спрямоване на збереження природних комплексів Середнього Придніпров’я, збільшення площі заповідного фонду та виконання євроінтеграційних зобов’язань України у сфері збереження біорізноманіття.