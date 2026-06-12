Інтерфакс-Україна
Економіка
10:36 12.06.2026

Кабмін погодив створення першого на Кіровоградщині нацпарку "Чорний Ліс", деякі ділянки вилучать із користування "Лісів України"

1 хв читати
Кабмін погодив створення першого на Кіровоградщині нацпарку "Чорний Ліс", деякі ділянки вилучать із користування "Лісів України"

Кабінет міністрів України на засіданні 10 червня ухвалив рішення про погодження створення національного природного парку "Чорний Ліс" в Кіровоградській області.

Згідно з даними на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, природоохоронний статус отримають понад 12,8 тис. га лісових територій. До складу парку увійдуть 10,2 тис. га земель Чорноліського надлісництва та 2,6 тис. га Оникіївського надлісництва. До складу парку увійдуть земельні ділянки лісового фонду з подальшим їх вилученням із постійного користування ДП "Ліси України".

"Необхідність охорони Чорноліського та Чутівського лісових масивів науковці обґрунтували ще у 1926 році. Проте реалізація цієї ідеї була перервана через політичні репресії. Майже через сто років територія отримає статус, який забезпечить її належне збереження для майбутніх поколінь", - йдеться в публікації на сайті відомства.

В міністерстві підкреслили, що Кіровоградщина залишалася єдиною областю України, де не було жодного національного природного парку, а рівень заповідності території становив трохи більше 4%. Створення парку спрямоване на збереження природних комплексів Середнього Придніпров’я, збільшення площі заповідного фонду та виконання євроінтеграційних зобов’язань України у сфері збереження біорізноманіття.

Теги: #ліс #нацпарк #чорний_ліс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:39 14.05.2026
На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві – ДСНС

На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві – ДСНС

23:19 05.05.2026
ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

19:09 02.01.2026
Біржовий продаж лісу "Лісів України" з II-кв.-2026 враховуватиме рейтингування доброчесності покупців – Соболев

Біржовий продаж лісу "Лісів України" з II-кв.-2026 враховуватиме рейтингування доброчесності покупців – Соболев

15:14 31.12.2025
Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

12:19 30.11.2025
В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

В Києві виявлено уламки дрона з вибуховими пристроями

12:28 03.11.2025
ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

10:46 16.10.2025
На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

05:02 16.10.2025
Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

19:27 15.10.2025
Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

17:53 05.09.2025
Воїни бригади "Чорний ліс" знешкодили російський "Бук-М2" вартістю близько $25 млн

Воїни бригади "Чорний ліс" знешкодили російський "Бук-М2" вартістю близько $25 млн

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

ОСТАННЄ

Уряд готовий поширити програму "єЯсла" на жінок-ФОПів, але треба попрацювати над застереженнями, – Свириденко

Перегляд тарифу "Укренерго" на передачу е/е неможливий через технічні помилки при прийнятті закону про маркет каплінг – нардеп

Молдова значно обігнала Україну у боротьбі із нелегальним тютюновим ринком – "Філіп Морріс Україна"

Експорт органічних ягід з України у 2025р зріс на 8,5% попри скорочення обсягів на 12,5% – "Органік Стандарт"

Міноборони України поступово переводить всі оборонні закупівлі на електронні тендери – Банік

Свириденко: Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств

Кулеба: Для отримання виплат по програмі "єВідновлення" важливо підтвердити право власності на житло

Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки

"Київтеплоенерго" зменшило плату за тепло за січень 2026р на 40% для 99% своїх споживачів

Свириденко: Україна оновила План для залучення понад EUR8 млрд додаткової підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА