Інтерфакс-Україна
Економіка
10:24 12.06.2026

Уряд готовий поширити програму "єЯсла" на жінок-ФОПів, але треба попрацювати над застереженнями, – Свириденко

2 хв читати
Уряд готовий поширити програму "єЯсла" на жінок-ФОПів, але треба попрацювати над застереженнями, – Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що уряд готовий попрацювати над поширенням програми "єЯсла" на жінок – фізичних осіб-підприємців (ФОП).

"Бізнес, з яким ми зустрічаємося на щоденній основі, ставить питання забезпечення кадрами і більш активного залучення жінок до ринку праці. Очевидно, що програма "єЯсла" – це програма, яка дозволяє жінкам виходити на роботу і мати можливість себе забезпечувати. Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємниць. А нас разом з міністром соціальної політики турбує питання побудови одразу антифрод системи, щоб уникнути зловживання з боку тих ФОПів, які ніколи не займалися наданням цих видів послуг, які просто можуть зловживати за рахунок таких змін", – сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Як повідомлялося, у лютому голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету міністрів із закликом внести зміни до постанови, що регулює роботу програми "єЯсла" задля включення матерів фізичних осіб-підприємців (ФОП) до переліку отримувачів допомоги.

Програма "єЯсла" розпочала роботу з 1 січня 2026 року. Вона передбачає щомісячну допомогу для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день. Розмір виплати становитиме 8 тис. грн, а для дітей з інвалідністю – 12 тис. грн. Кошти можна використовувати на оплату послуг догляду та розвитку дитини: няні, приватного або комунального закладу, гуртків тощо.

Теги: #фоп #єясла #жінки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 09.06.2026
Виплати в рамках програми енергодопомоги отримали понад 43 тис. ФОПів – Свириденко

Виплати в рамках програми енергодопомоги отримали понад 43 тис. ФОПів – Свириденко

08:28 30.05.2026
Естонія може запровадити обов'язкову строкову службу для жінок через демографічні виклики – ЗМІ

Естонія може запровадити обов'язкову строкову службу для жінок через демографічні виклики – ЗМІ

12:34 26.05.2026
ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами

ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами

07:18 23.05.2026
Мережа "Ябко" заявила про відмову від ФОП-моделі

Мережа "Ябко" заявила про відмову від ФОП-моделі

09:54 20.05.2026
Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок

Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок

12:25 19.05.2026
БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

16:52 15.05.2026
Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок – Свириденко

08:25 11.05.2026
Жіноча збірна України з шахів – переможець Mitropa Cup 2026

Жіноча збірна України з шахів – переможець Mitropa Cup 2026

20:15 06.05.2026
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць – Свириденко

11:51 06.05.2026
Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та не подавати звітність протягом усього періоду служби - ДПС

Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та не подавати звітність протягом усього періоду служби - ДПС

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

ОСТАННЄ

Перегляд тарифу "Укренерго" на передачу е/е неможливий через технічні помилки при прийнятті закону про маркет каплінг – нардеп

Молдова значно обігнала Україну у боротьбі із нелегальним тютюновим ринком – "Філіп Морріс Україна"

Експорт органічних ягід з України у 2025р зріс на 8,5% попри скорочення обсягів на 12,5% – "Органік Стандарт"

Міноборони України поступово переводить всі оборонні закупівлі на електронні тендери – Банік

Свириденко: Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств

Кулеба: Для отримання виплат по програмі "єВідновлення" важливо підтвердити право власності на житло

Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки

"Київтеплоенерго" зменшило плату за тепло за січень 2026р на 40% для 99% своїх споживачів

Свириденко: Україна оновила План для залучення понад EUR8 млрд додаткової підтримки

Суд знов відклав розгляд скарги ПГЗК на відкриття справи про банкрутство на 27 липня, колегія суддів вдруге змінилась

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА