Уряд готовий поширити програму "єЯсла" на жінок-ФОПів, але треба попрацювати над застереженнями, – Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що уряд готовий попрацювати над поширенням програми "єЯсла" на жінок – фізичних осіб-підприємців (ФОП).

"Бізнес, з яким ми зустрічаємося на щоденній основі, ставить питання забезпечення кадрами і більш активного залучення жінок до ринку праці. Очевидно, що програма "єЯсла" – це програма, яка дозволяє жінкам виходити на роботу і мати можливість себе забезпечувати. Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємниць. А нас разом з міністром соціальної політики турбує питання побудови одразу антифрод системи, щоб уникнути зловживання з боку тих ФОПів, які ніколи не займалися наданням цих видів послуг, які просто можуть зловживати за рахунок таких змін", – сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Як повідомлялося, у лютому голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету міністрів із закликом внести зміни до постанови, що регулює роботу програми "єЯсла" задля включення матерів фізичних осіб-підприємців (ФОП) до переліку отримувачів допомоги.

Програма "єЯсла" розпочала роботу з 1 січня 2026 року. Вона передбачає щомісячну допомогу для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день. Розмір виплати становитиме 8 тис. грн, а для дітей з інвалідністю – 12 тис. грн. Кошти можна використовувати на оплату послуг догляду та розвитку дитини: няні, приватного або комунального закладу, гуртків тощо.