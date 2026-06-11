Інтерфакс-Україна
Економіка
21:12 11.06.2026

Перегляд тарифу "Укренерго" на передачу е/е неможливий через технічні помилки при прийнятті закону про маркет каплінг – нардеп

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Перегляд тарифу "Укренерго" на передачу е/е неможливий через технічні помилки при прийнятті закону про маркет каплінг – нардеп
Фото: https://www.facebook.com/eleringAS/

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не може переглядати тариф НЕК "Укренерго" на передачу до відповідних змін у законодавство, які мають виправити помилку, допущену при прийнятті закону про об'єднання енергоринків України та Європи, вважає член енергокомітету Верховної Ради Андрій Жупанин.

"В тексті закону (про маркет каплінг – ІФ-У) ми написали норму, що у тариф "Укренерго" заборонено включати будь-які ПСО… Всім зрозуміло, що ця норма мала діяти з 1 січня 2030 року. Перелік норм закону, які починають діяти з цього часу був наведений в прикінцевих положеннях, і в цей перелік випадково забули додати норму про тариф "Укренерго", – написав Жупанин у своєму Телеграм-канаді "Енергобудні".

Він пояснив, що цю норму секретаріат енергокомітету не включив у перелік технічно через брак часу і поспіх, оскільки, за його словами, від нього витребували фінальну редакцію закону терміново, і він не мав кількох днів на доопрацювання.

"Таким чином, якщо завтра НКРЕКП торкнеться тарифу на передачу "Укренерго", то буде зобов'язана виключити з нього ПСО (зелений тариф для ВДЕ). Це трохи відрізняється від того, що "Укренерго просить НКРЕКП зробити", – зазначив Жупанин.

Він додав, що відповідна правка, яка має владнати проблему, вже проведена через комітет, але законопроєкт вже 1,5 місяці не може попасти в зал парламенту.

За його прогнозом, вона буде проголосована приблизно до кінця вересня, а до цього часу енергорегулятор не чіпатиме тариф НЕК.

Водночас, він припускає, що внаслідок "замороження" тарифу системного оператора можуть зрости борги перед ВДЕ.

Як зауважив народний депутат, виключити ПСО з тарифу "Укренерго" – це вимога європейців, які вважають, що кожне зобов'язання має бути окремим і встановлюватися НКРЕКП.

Як зазначила в коментарі Енергореформі пресслужба НКРЕКП, ситуація потребує уточнення, але вказала, що наразі в законодавстві фактично існує колізія між двома нормами: одна передбачає врахування витрат на виконання ПСО в тарифі НЕК "Укренерго", інша –  навпаки не передбачає такого механізму.

Там уточнили, що для усунення цієї колізії Верховна Рада мала цього тижня розглянути відповідний законопроєкт, однак до його розгляду парламент поки не дійшов.

"Чи розглядатиме НКРЕКП тариф "Укренерго" до законодавчого врегулювання цієї неузгодженості – питання наразі відкрите. Регулятор аналізує можливі варіанти подальших дій і прийматиме рішення з урахуванням чинного законодавства та необхідності забезпечення стабільної роботи енергосистеми", – наголосили в комісії.

Як повідомлялося, 26 травня НКРЕКП схвалила з 1 липня 2026 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 903,53 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 21,62% вище чинного.

Згідно з проєктом, який ще підлягає остаточному прийняттю після обговорень, для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф на передачу е/е пропонується на рівні 535,97 грн/МВт*год – зростання на 42%.

Перед цим "Укренерго" офіційно звернулася до національного регулятора НКРЕКП з проханням про перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію.

Підставами для перегляду тарифів "Укренерго" бачить кілька чинників. Зокрема, зростання курсів валют, яке створює додаткове фінансове навантаження на "Укренерго", в тому числі в контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов'язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро.

7 квітня Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому закон щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи (законопроєкт №12087-д) авторства народних депутатів Андрія Жупанина, Андрія Геруса, Максима Хлапука та інших.

Теги: #тариф #укренерго

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