Молдова значно обігнала Україну у боротьбі із нелегальним тютюновим ринком – "Філіп Морріс Україна"

Частка нелегального сегменту на тютюновому ринку Молдови майже втричі менше, аніж в Україні, цей прекрасний приклад того, що з тюнню на цьому ринку можна боротися та перемагати, вважає генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Артем Конік.

"Приклад – Молдова. Я працював там 10-12 років тому. Це країна, яка тривалий час потерпала від нелегального ринку, зокрема через фактор Придністров'я… Колись мені здавалося, що досягти такого результату просто неможливо. Але сьогодні це реальність", – описав він зміну ситуації у сусідній країні під час виступу на форумі "Добробут нації", організованій NV 10 червня в Києві.

Конік зазначив, що коли працював у Молдові, то йому здавалося, що Україна є прикладом того, як потрібно боротися з цим ринком, але згодом у Молдові не лише ухвалили необхідні закони, а й продемонстрували політичну волю для їх виконання".

Повертаючись до основної теми дискусії на форумі – як Україні за п'ять років підняти середню зарплату до EUR1500 в місяць – гендиректор "Філіп Морріс Україна" зауважив, що середня зарплата в Молдові вже перевищує українську: близько EUR850 проти приблизно EUR650 в Україні, і ситуація на тютюновому ринку частково може пояснювати таку різницю.

Конік із посиланням на дослідження компанії "Kantar Україна" нагадав, що бюджет України зараз щороку втрачає до $1 млрд через незаконний продаж сигарет та вейпів: 28 млрд грн на ринку сигаретах та ще 10 млрд грн на ринку вейпів, бо близько 90% вейпів, що продаються в Україні, є нелегальною продукцією.

"Дев'ять з десяти торгівельних центрів у Києві мають точки, які продають нелегальні вейби. Там також проходять обшуки, але вони також (повторно) відкриваються. І якщо ми, як країна, толерантно до цього ставимось, ми далі не будемо рухатись", – вважає гендиректор "Філіп Морріс Україна", за словами якого близько 70% подібних об'єктів відновлюють роботу вже протягом тижня після закриття.

Конік привітав останні дії Бюро економічної безпеки на ринку, які можуть свідчити про активізацію боротьби з тіньовим ринком, зокрема, закриття великої нелегальної фабрики в Чернівцях та масштабну операцію проти незаконного обігу вейпів.

"Безумовно, ми це підтримуємо. Це позитив для країни. Але це не повинні бути разові акції. Таку роботу потрібно проводити щодня, щоб держава отримувала свої податки і щоб працювали правила", – висловив сподівання керівник "Філіп Морріс Україна".