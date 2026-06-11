Експорт органічних ягід з України у 2025р зріс на 8,5% попри скорочення обсягів на 12,5% – "Органік Стандарт"

Україна у 2025 році скоротила фізичні обсяги експорту органічних ягід на 12,5% порівняно з 2024 роком – до 15,4 тис. тонн, однак наростила його вартість на 8,5% – до EUR39,8 млн.

"За останні два роки основними експортними позиціями залишаються органічні малина, полуниця, порічка та лохина", – повідомила провідний фахівець з експорту органу сертифікації органічного виробництва "Органік Стандарт" Ірина Федорченко під час презентації дослідження експорту органічних ягід та горіхів у 2024-2025 роках на форумі "Розвиток експорту ягідного і горіхового сектору України" 10 червня у Києві.

Вона зазначила, що Україна займає досить велику частку у експорті органічних ягід до ЄС. Найбільшими покупцями української продукції були Польща, Чехія, Італія, Німеччина та Австрія.

"По малині ми другі після Сербії. Україна займає близько 20% органічного імпорту малини, по ожині – 30%. Чорниця – це взагалі наш козир, бо майже вся органічна чорниця, яка експортується до ЄС, – вона з України", – сказала Федорченко.

Наразі в Україні 55 компаній-експортерів органічних ягід, які поставляються до 18-ти країн світу.

За даними дослідження, основу поставок минулого року, як і раніше, формували дикорослі ягоди – 11,8 тис. тонн на EUR27,1 млн, тоді як культивованих ягід було експортовано 3,6 тис. тонн на EUR12,7 млн.

Сегмент культивованих ягід продемонстрував зростання вартості експорту попри зменшення обсягів. Так, експорт органічної малини скоротився на 18,7% – до 2,23 тис. тонн, однак його вартість зросла на 31% – до EUR8 млн.

Постачання органічної полуниці зменшилися на 13% – до 1,29 тис. тонн, тоді як виручка зросла з EUR3,4 млн до EUR4,2 млн. Експорт органічної лохини, навпаки, збільшився більш ніж в 11 разів – з 8,1 тонн до 91,8 тонн, а його вартість зросла з EUR0,1 млн до EUR0,5 млн.

За словами Федорченко, переважна більшість українських органічних ягід експортується у замороженому вигляді. "Свіжу ягоду нам дуже важко експортувати, особливо коли вона органічна і нічим не оброблена", – наголосила вона.

Окремо представниця "Органік Стандарт" відзначила зміни у структурі органічного ягідництва. Площі під органічною малиною у 2025 році зросли до 842 га з 768 га роком раніше, під лохиною – до 353 га з 337 га. Натомість площі під полуницею скоротилися до 210 га з 309 га, а під вишнею – до 54 га зі 146 га. Загальна площа органічних ягідних насаджень зменшилася з 1,7 тис. га до 1,6 тис. га.

Дослідження було проведене органом сертифікації "Органік Стандарт" спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту і національним проєктом "Дія.Бізнес" за підтримки Швейцарії в межах Програми глобальної якості та стандартів (GQSP Ukraine), що реалізується UNIDO.