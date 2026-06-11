Міноборони України поступово переводить всі оборонні закупівлі на електронні тендери – Банік

Фото: Міноборони України

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік заявив, що Міноборони працює над переведенням всіх оборонних закупівель на електронні тендери.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він розповів на заході "Забезпечення належного рівня прозорості та підзвітностІ оборонних закупівель у контексті виконання рекомендації стратегічного огляду системи оборонних закупівель України" у четвер.

"Глобальна наша задача – це перевести всі оборонні закупівлі на електронні тендери. Тому що електронні тендери дають: а) – кращу ціну, б) – конкуренцію; і конкуренція породжує конкуренцію і в технологіях", – наголосив заступник міністра.

Банік пояснив, що зараз закупівлі відбуваються за кількістю, назвою і характеристиками, але вони не конкурують ціною.

"Є виробники, які системно зменшують ціну, тому що вони, не дивлячись на те, що це бізнес, намагаються за ту ж саму кількість грошей поставити більшу кількість засобів. Але в той же час є виробники, які дотримуються своєї цінової політики, і вони теж мають це право, але ж ми, як держава, зацікавлені в тому, щоб вона була, набагато більше ефективна", – зазначив заступник міністра.

Окремо Банік анонсував запуск тендерів на FPV та інші засоби.

"Тому щиро віримо в тендери. Найближчим часом у нас ще запустяться тендери на квадроцикли, ще на інші засоби. Тендери на FPV у нас будуть запускатися. І так потихеньку будемо переходити", – заявив він.

За його словами, Міноборони паралельно зараз намагається будувати екосистему, яка дасть можливість цифровізувати всі етапи, тобто поєднати і DOT-Chain, і закупівельну систему, і технічний функціонал.

У червні міністр оборони Михайло Федоров журналістам анонсував переведення закупівель безпілотників у формат відкритих тендерів цього літа.

Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів призначив Мстислава Баніка на посаду заступника міністра оборони України, йдеться в розпорядженні уряду №261 від 25 березня. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Банік відповідатиме за реформу закупівель. За словами міністра, завдання нового заступника – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі.