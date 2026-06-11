Інтерфакс-Україна
Економіка
18:35 11.06.2026

Свириденко: Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств

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Свириденко: Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств
Фото: Урядовий портал

Малий і середній бізнес з 1 липня зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших двох років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегмента бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 млн грн", – написала вона у Телеграмі.

Свириденко зазначила, що кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки.

"Станом на початок червня, від початку дії програми у лютому 2020 року, підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. З них від початку 2026 року бізнес отримав 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн", – поінформувала прем’єрка.

Окрім нової кредитної програми для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання, програма "Точка опори" для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків.

Теги: #підприємства #програма #обстріли

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