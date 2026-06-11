Інтерфакс-Україна
Економіка
17:29 11.06.2026

Кулеба: Для отримання виплат по програмі "єВідновлення" важливо підтвердити право власності на житло

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Кулеба: Для отримання виплат по програмі "єВідновлення" важливо підтвердити право власності на житло
Фото: Мінрозвитку громад

Перешкодою для отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло є відсутність запису в електронному Державному реєстрі речових прав, це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Разом із громадами бачимо проблему, яка часто стає перешкодою для отримання компенсації. Це стосується неприватизованого житла або житла, оформленого до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно може залишатися лише в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі. Через це, навіть за наявності державної підтримки, процес отримання компенсації може суттєво ускладнюватися", – написав він у Телеграмі.

Кулеба наголосив на тому, що повністю зруйноване житло приватизувати неможливо, а, відповідно, і отримати кошти по програмі "єВідновлення". Право власності на житло має бути належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав.

Він зазначив, що перевірити свої документи можна у Центрах надання адміністративних послуг або через нотаріуса. "Внесення інформації до Державного реєстру речових прав значно пришвидшить процес отримання державної компенсації за програмою "єВідновлення", – додав міністр.

Теги: #компенсації #євідновлення #житло #держреєстр

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