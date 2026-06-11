Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу з питань детінізації економіки

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №733 від 5 червня 2026 року про створення та ухвалення складу Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки.

Згідно з оприлюдненою на сайті уряду постановою, основним завданням новоствореного тимчасового консультативно-дорадчого органу стане координація дій держорганів у сфері детінізації економічних процесів в Україні. Склад керівництва та повний перелік представників відомств, які увійшли до робочої групи, визначаються відповідним урядовим додатком до постанови.

Щодо складу комісії, то прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко визначені співголовами МРГ, директор Департаменту податкової політики Мінфіну визначений секретарем МРГ.

Серед учасників комісії: міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев; заступники міністра фінансів; міністра внутрішніх справ, міністра соцполітики, сім’ї та єдності, міністра цифрової трансформації та міністра юстиції, перший заступник голови Державної податкової служби (ДПС), голова Держмитслужби Орест Мандзій, голова Держфінмону Філіп Пронін, директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський, перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, заступник голови Адміністрації Держприкордонслужби (ДПСУ), заступник голови Держпраці.

Крім того, до МРГ за згодою можуть бути долучені голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, голова Комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, представник Офісу президента України (ОП), представник СБУ та заступник голови Національного банку України (НБУ).

Комісія має проводити аналіз рівня тіньової економіки в розрізі окремих видів економічної діяльності, визначати причини, що призводять до стримування процесів детінізації економіки, брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції, а також подавати уряду розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності МРГ покладено на Мінфін.