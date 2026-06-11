Інтерфакс-Україна
Економіка
16:59 11.06.2026

"Київтеплоенерго" зменшило плату за тепло за січень 2026р на 40% для 99% своїх споживачів

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"Київтеплоенерго" зменшило плату за тепло за січень 2026р на 40% для 99% своїх споживачів

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" (КТЕ) нарахувало киянам за послугу теплопостачання за січень 2026 року на 40% менше з урахуванням термінів відсутності послуги та якісних параметрів теплоносія, повідомила компанія з посиланням на директора СП "Енергозбут" "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна.

"Йдеться про понад 1 мільйон квартир (...) Загальна знижка для споживачів склала понад 720 млн грн або в середньому майже 40%", – сказав він на брифінгу в пресцентрі "Київінформ" у четвер.

За словами Лопатіна, автоматичний перерахунок виконано згідно з алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету міністрів України № 683, що набула чинності у травні 2026 року. Алгоритм враховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія якісним параметрам.

"У січні столиця зазнала чотири потужних обстріли, зафіксовані численні пошкодження міської інфраструктури. Погодні умови ще більше ускладнили ситуацію. Січень 2026 року став найхолоднішим за останні 16 років, а середньодобова температура становила – 7,6 ºС", – зазначив директор СП "Енергозбут".

Він пояснив, що тепломережі також зазнали негативного впливу через перепади температур. За січень в умовах аномальних холодів фахівці "Київтеплоенерго" усунули 1200 пошкоджень.

Оскільки обстріли спричинили перебої в теплопостачанні, а також випадки недостатніх параметрів теплоносія, нарахування киянам за послугу централізованого опалення та постачання теплової енергії за січень 2026 року в лютому не проводились, адже постало питання правового механізму для індивідуального автоматичного перерахунку.

Лопатін наголосив, що перерахунок провели всім споживачам, де в будинках тимчасово було відсутнє опалення або воно не відповідало нормативам.

"При цьому тривалість періодів відсутності теплопостачання та зниження якості була індивідуальна для кожного будинку", – доповнив він.

За інформацією директора СП "Енергозбут", за умов стабільної штатної роботи теплоджерел і відсутності аварійних ситуацій, спричинених обстрілами, загальна сума нарахувань у столиці склала би понад 1,85 млрд грн, зважаючи на низьку середньодобову температуру повітря. Водночас фактична сума нарахувань за опалення в січні склала 1,13 млрд грн.

У травні 2026 року Кабінет міністрів України постановою №683 затвердив алгоритм автоматичного перерахунку за опалення для теплопостачальних підприємств із застосуванням відповідних коефіцієнтів.

Теги: #київтеплоенерго #січень #знижка #теплопостачання

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