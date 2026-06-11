Свириденко: Україна оновила План для залучення понад EUR8 млрд додаткової підтримки

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Кабінет Міністрів України оновлює План України в межах програми Ukraine Facility задля залучення EUR8,35 млрд додаткової підтримки, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Синхронізуємо План із процесом вступу України до Європейського Союзу та створюємо передумови для залучення EUR8,35 млрд додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan", – написала вона у Телеграмі.

Так, уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською Комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами.

"Оновлюємо 35 кроків Плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів – верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери. Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов’язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Євросоюзу", – розповіла прем’єрка.

Свириденко додала, що реалізація оновленого Плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни.