Суд знов відклав розгляд скарги ПГЗК на відкриття справи про банкрутство на 27 липня, колегія суддів вдруге змінилась

Східний апеляційний господарський суд, який відкрив провадження за скаргою на ухвалу Господарського суду Полтавської області у справі про банкротство ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Горішні Плавні Полтавської обл.), який входить до групи Ferrеxpo Костянтина Жеваго, знов відклав засідання на 27 липня поточного року.

Відповідна ухвала Східного апеляційного господарського суду прийнята 2 червня і оприлюднена 4 червня поточного року.

Згідно із матеріалами справи № 917/932/25, які є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", колегія суддів розглянула апеляційну скаргу ПГЗК від 6 березня 2026 року на ухвалу Господарського суду Полтавської області про відкриття провадження у справі про банкрутство від 24 лютого 2026 року та на ухвалу Господарського суду Полтавської області за результатами розгляду заяви про відвід судді від розгляду справи №917/932/25.

Керуючись відповідними статтями Східний апеляційний госпсуд ухвалив відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПГЗК, витребувати з Господарського суду Полтавської області матеріали справи №917/932/25. Суд призначив справу до розгляду на 9 квітня 2026 року, потім відклав розгляд справи на 30 квітня.

Ухвалою від 30 квітня суд задовольнив заяву колегії суддів у складі про самовідвід у справі №917/932/25 і провів повторний автоматизований розподіл, передавши справу новій колегії суддів. Ухвалою від 5 травня справу було призначено до розгляду на 26 травня, у засіданні 26 травня біла оголошена перерва до 2 червня. У зв’язку з перебуванням судді у відпустці, згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи справу передано на розгляд суду у складі іншої колегії.

Ухвалою від 2 червня поточного року суд постановив оголосити перерву у справі №917/932/25 до 27 липня 2026р.

Як повідомлялось, Госпсуд Полтавської області відкрив провадження у справі про банкрутство ПГЗК – відповідна ухвала датується 24 лютого 2026 року. Тоді суд ухвалив визнати кредиторські вимоги ТОВ "Максі Капітал Груп" до ПГЗК у розмірі 4 млрд 728 млн 537,109 тис. грн основного боргу та 102,280 тис. судового збору та авансування винагороди арбітражному керуючому. Був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів ПГЗК, введена процедура розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Дмитра Кучерявого. Розгляд справи у попередньому засіданні суд призначив на 24 квітня 2026 року.

Раніше група Ferrexpo повідомляла, що Господарський суд Полтавської області прийняв до розгляду заяву від ТОВ "Фінансова компанія" Maxi Capital Group про відкриття провадження у справі про банкрутство ПГЗК. Згідно з повідомленням Ferrexpo, Maxi Capital подала заяву 9 травня 2025 року у зв’язку з оскаржуваною позовною вимогою поручителів. Суд прийняв цю заяву до розгляду 14 травня 2025 року та призначив підготовче судове засідання на 27 травня 2025 року, яке суддя кілька разів переносив.

24 лютого 2026 року місцевий суд першої інстанції в Україні ухвалив рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство проти ПГЗК. У рамках цього рішення суд призначив керуючого у справі про неплатоспроможність, говорилось в пресрелізі.

Повідомлялось, що судовий спір щодо оскаржуваних поручителів між ПГЗК та Maxi Capital Group все ще розглядається Верховним судом України. Таким чином, місцевий суд у Полтаві відкрив провадження у справі про банкрутство без остаточного рішення Верховного суду щодо основного судового позову та незважаючи на рішення Верховного суду від 1 квітня 2024 року про зупинення можливого стягнення з ПГЗК, зазначалось у заяві Ferexpo.

Разом з тим, згідно з матеріалами Госпсуду Полтавської області, "щодо посилання боржника на те, що в ході касаційного провадження Верховний Суд ухвалою від 1 квітня 2024 року зупинив виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 26 січня 2024 року та рішення Господарського суду Полтавської області від 9 серпня 2023 року у справі №917/65/23 до закінчення їх перегляду в касаційному порядку, а тому вказані судові рішення не є обов’язковими до виконання, суд зазначає, що зупинення виконання рішення суду до закінчення касаційного провадження не змінює час набрання чинності зупиненим до виконання судовим рішенням, та обов’язковість судового рішення, що є конституційною засадою цивільного судочинства".

"Зупинення виконання рішення суду попередньої інстанції є тимчасовим процесуальним заходом, який не зупиняє дію такого рішення та не позбавляє боржника відповідальності за вчинення тривалого і безперервного правопорушення. Зупинення виконання рішення має значення лише для попередження передчасного примусового виконання судового рішення, але не скасовує обов’язковість цього рішення, не забороняє його добровільного виконання", – зазначено у документах ухвали Госпсуду.

Разом з тим Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду збільшив кількісний склад колегії суддів з 9 до 17 для розгляду апеляції ПГЗК на рішення судів за позовом ТОВ "Фінансова компанія "Максі Кепітал Груп" про стягнення 4,7 млрд грн у рамках справи №917/65/23.

Незважаючи на те, що керівництво групи вважає, що ця претензія необґрунтована, група зафіксувала повне забезпечення у сумі 4,727 млрд грн (приблизно $112,5 млн станом на 31 грудня 2024 року) у своїй фінансовій звітності за 2023 фінансовий рік, і це забезпечення було збережено у фінансовій звітності за 2024 фінансовий рік.

Ferrеxpo належить 100% ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".