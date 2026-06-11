Інтерфакс-Україна
Економіка
15:46 11.06.2026

Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у I кв.-2026 до 0,6%

1 хв читати
Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у I кв.-2026 до 0,6%

Державна служба статистики погіршила оцінку падіння реального валового внутрішнього продукту України у першому кварталі 2026 року порівняно з першим кварталом 2025 року до 0,6% із 0,5%.

Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактора, реальний ВВП зменшився на 0,7%.

Номінальний ВВП у першому кварталі поточного року становив 2047,2 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилось до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії.

Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%, а у 2028 році очікує його прискорення до 3,7%.

Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, наразі передбачає зростання 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев повідомив про плани переглянути його у бік зменшення.

Теги: #держстат #ввп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 10.06.2026
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 4 міс. зменшився на 2% – Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 4 міс. зменшився на 2% – Держстат

14:13 09.06.2026
Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

12:52 04.06.2026
Промвиробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, за 4 міс.-2026 скоротилось на 0,4% – Держстат

Промвиробництво в Україні у квітні зросло на 1,2%, за 4 міс.-2026 скоротилось на 0,4% – Держстат

10:07 03.06.2026
ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р з 2,5% до 2,2%

16:54 29.05.2026
Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

18:10 26.05.2026
Заборгованість населення України за ЖКП у I кв.-2026 зменшилась на 10,7% – Держстат

Заборгованість населення України за ЖКП у I кв.-2026 зменшилась на 10,7% – Держстат

18:09 23.05.2026
Зростання сільгоспвиробництва в Україні за результатами 4 міс.-2026 прискорилося до 1,7% – Держстат

Зростання сільгоспвиробництва в Україні за результатами 4 міс.-2026 прискорилося до 1,7% – Держстат

16:27 22.05.2026
Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

Ціни промвиробників в Україні у квітні-2026 впали на 1,2% – Держстат

18:40 20.05.2026
Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

15:01 19.05.2026
Економіка України у квітні зросла на 1% після трьох місяців скорочення - ІЕД

Економіка України у квітні зросла на 1% після трьох місяців скорочення - ІЕД

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

ОСТАННЄ

Arricano планує інвестувати понад 50 млн грн в оновлення генераторів в усіх своїх ТРЦ

Мінрозвитку визначило 47 перевізників, які забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах

НБУ вчетверте поспіль послабив довідковий курс гривні до нового мінімуму – 44,9557 грн/$1

БЕБ ліквідувало мережу підпільних гральних залів у Білій Церкві

Новий очільник Прозорро.Продажі Доброван фокусуватиметься на стабільності системи, збереженні довіри та розвитку е-аукціонів

Гетманцев вважає передчасним надання правоохоронних функцій ДМС до її реформи

OLX Group запустила в Україні платформу для пошуку житла Otodim з інтеграцією ШІ

В Чернігові відкрили Bosch Junior Academy

Україна в 2025/26 МР може експортувати 14 млн тонн пшениці та 25 млн тонн кукурудзи – Мінекономіки

Свириденко: до держбюджету надійшло EUR236 млн по проєкту PEACE

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА