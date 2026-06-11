Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у I кв.-2026 до 0,6%

Державна служба статистики погіршила оцінку падіння реального валового внутрішнього продукту України у першому кварталі 2026 року порівняно з першим кварталом 2025 року до 0,6% із 0,5%.

Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактора, реальний ВВП зменшився на 0,7%.

Номінальний ВВП у першому кварталі поточного року становив 2047,2 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилось до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії.

Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%, а у 2028 році очікує його прискорення до 3,7%.

Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, наразі передбачає зростання 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев повідомив про плани переглянути його у бік зменшення.