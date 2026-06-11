Інтерфакс-Україна
Економіка
14:46 11.06.2026

Arricano планує інвестувати понад 50 млн грн в оновлення генераторів в усіх своїх ТРЦ

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Arricano планує інвестувати понад 50 млн грн в оновлення генераторів в усіх своїх ТРЦ

Група компаній Arricano планує оновити генератори в усіх своїх торговельних центрах в Україні, інвестиції у проєкт становлять понад 50 млн грн, повідомила генеральна директорка ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна.

"Ми розуміємо, що на кожному з об’єктів має бути декілька генераторів – на випадок, якщо один виходить з ладу, інший має задовольняти значну потребу для роботи усіх орендарів. Зараз наші підтверджені інвестиції в оновлення генераторів складуть понад 50 млн грн на всі проєкти, у тому числі у Запоріжжі та Кривому Розі", – розповіла вона на конференції RAU Expo 2026 у Києві у четвер.

За словами Чуботіної, Arricano розглядає можливість розміщення сонячної електростанції на одному зі своїх торговельних центрів в Києві. Відповідний проєкт з власними інвестиціями компанія планує реалізувати наступного року.

Вона підкреслила, що важливо підвищувати як енергонезалежність, так і енергоефективність об’єктів, що дозволить знизити навантаження на орендарів торговельних центрів.

"З одного боку ми маємо забезпечити безперебійну роботу торговельного центру, а з іншого – зменшити навантаження на наших орендарів. Той, хто зможе знайти цей баланс, той і продовжить успішно працювати", – пояснила гендиректорка компанії.

В Arricano розраховують повернутися до активного будівництва ТРК Lukianivka в Києві після завершення повномасштабної війни, зазначила Чуботіна.

"Наразі наш об’єкт не пошкоджений. Це пріоритет – після завершення війни повернутися до реалізації цього проєкту та наших планів щодо реконструкції регіональних об’єктів", – повідомила вона.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компанії, володіє чотирма торговими центрами в Україні – ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у м. Київ, ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об’єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.

Теги: #генератори #arricano #тц #інвестиції

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