Мінрозвитку визначило 47 перевізників, які забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах

За результатами проведеного конкурсу на міжобласні автобусні маршрути 47 перевізників здійснюватимуть перевезення пасажирів на 65 відповідних маршрутах, серед яких Київ – Одеса, Київ – Харків, Київ – Вінниця та інші, повідомило Міністерство розвитку громад та територій в пресрелізі в четвер.

Згідно з повідомленням, на конкурс було винесено 200 маршрутів з більшості регіонів України. Таким чином, на згадані маршрути перевізники подали 119 конкурсних пропозицій.

"Ми продовжуємо реформу міжобласних автобусних перевезень та створюємо прозорі правила доступу до ринку. Завдяки цифровізації конкурсних процедур перевізники можуть подавати документи онлайн, а держава – оперативно забезпечувати визначення перевізників для маршрутів, які є важливими для мобільності людей", - наводяться у релізі слова заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

Зазначається, що серед інших перевізників-переможців визначено також маршрути Київ – Тернопіль, Київ – Хмельницький, Львів – Одеса, Луцьк – Львів, Миколаїв – Одеса, Вознесенськ – Одеса, Ізмаїл – Київ, Бориспіль – Київ – Львів, Бориспіль – Київ – Одеса, Бориспіль – Київ – Ужгород та інші.

Передбачається, що переможці конкурсу матимуть можливість на обслуговування маршрутів відповідно до вимог законодавства та умов конкурсу.

У відомстві нагадали, що цього року було оголошено найбільший конкурс на обслуговування міжобласних автобусних маршрутів за новою цифровою процедурою. Зокрема, подання документів здійснювалося через онлайн-кабінет перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті.

"Однією з ключових умов участі у конкурсі була наявність належним чином оформленого протоколу обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Це є важливою складовою забезпечення безпеки пасажирських перевезень та підвищення якості транспортних послуг", - додали у міністерстві.

Крім того, триває цифровізація сфери автобусних перевезень, де у Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки" доступний функціонал внесення змін до дозволів на міжобласні маршрути.

Відповідна можливість дозволяє перевізникам вносити заявки на продовження, скорочення маршруту, зміни у шляху проходження, коригування переліку зупинок чи оновлення графіків руху, а також на припинення дії дозволу на обслуговування міжобласного автобусного маршруту.

Зазначається, що від початку запровадження даного функціоналу міністерство погодило 47 заявок, що були подані в електронній формі.

Окремо в Мінрозвитку уточнили, що від початку запуску електронної процедури конкурсів було визначено переможців для значної кількості міжобласних маршрутів. Станом на зараз 112 перевізників забезпечують обслуговування 155 міжобласних маршрутів.