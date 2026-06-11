Інтерфакс-Україна
Економіка
12:55 11.06.2026

НБУ вчетверте поспіль послабив довідковий курс гривні до нового мінімуму – 44,9557 грн/$1

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НБУ вчетверте поспіль послабив довідковий курс гривні до нового мінімуму – 44,9557 грн/$1
Фото: Unsplash

Національний банк України (НБУ) 11 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,9557 грн/$1, за день він послабився менш ніж на 1 коп. та четвертий день поспіль оновив історичний мінімум.

Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 11 червня на новому мінімальному рівні 44,9790 грн/$1, послабивши його за день майже на 14 коп.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 6,5%.

Теги: #нбу #курс_гривні

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