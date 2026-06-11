БЕБ ліквідувало мережу підпільних гральних залів у Білій Церкві

Діяльність нелегальної гральної мережі, що складалася з трьох закладів у Білій Церкві, припинено, організаторам незаконного бізнесу вже оголошено про підозри, повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) на сайті в четвер.

За інформацією слідства, закриті заклади працювали без ліцензій та сплати податків, маскуючи роботу в орендованих комерційних приміщеннях і на перших поверхах житлових будинків. Вхід до залів дозволявся виключно за рекомендаціями для обмеженого кола клієнтів.

Під час серії обшуків за місцями надання послуг та в помешканнях фігурантів справи детективи вилучили комп’ютерне обладнання, відеокамери, касові апарати й термопринтери. Крім того, правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації, готівкові кошти та зброю.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії, вчинену в складі організованої групи. Коло повних учасників схеми наразі встановлюється. Оперативну підтримку в розслідуванні надавав Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом Київської облпрокуратури.

У відомстві нагадали, що БЕБ підписало тристоронній меморандум із Мінцифри та держагентом PlayCity для координації зусиль у сфері боротьби з тіньовим гральним ринком.