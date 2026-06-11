Інтерфакс-Україна
Економіка
12:25 11.06.2026

Новий очільник Прозорро.Продажі Доброван фокусуватиметься на стабільності системи, збереженні довіри та розвитку е-аукціонів

2 хв читати
Новий очільник Прозорро.Продажі Доброван фокусуватиметься на стабільності системи, збереженні довіри та розвитку е-аукціонів
Фото: Мінекономіки, довкілля та с/г

Головним пріоритетом на посаді голови правління АТ "Прозорро.Продажі" стане забезпечення стабільної роботи торгової системи та подальший розвиток електронних аукціонів, повідомив новий голова правління товариства Ігор Доброван.

"Для мене велика честь очолити АТ "Прозорро.Продажі" та приєднатися до команди, яка створила одну з найуспішніших цифрових державних платформ України. Дякую наглядовій раді за довіру, Сергію Буту та колективу за вагомий внесок у розвиток компанії. Моїм пріоритетом буде забезпечення стабільної роботи системи, збереження високого рівня довіри з боку держави, бізнесу та громадян, а також подальший розвиток електронних аукціонів як ефективного інструменту прозорого управління публічними активами", – сказав Доброван в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Новий очільник "Прозорро.Продажі" висловив переконання, що поєднання технологічних інновацій, сильного корпоративного управління та професійної команди дозволить надалі підвищувати ефективність сервісів. Він також заявив, що сподівається на відкриту співпрацю з Міністерством економіки, наглядовою радою, акредитованими майданчиками і партнерами для розвитку АТ та зміцнення принципів прозорості, конкуренції й довіри до державних цифрових інституцій.

Як повідомлялося, наглядова рада АТ "Прозорро.Продажі" за результатами відкритого конкурсу призначила Ігоря Добрована новим головою правління компанії з 9 червня. На цій посаді він змінив Сергія Бута.

Доброван має понад 15 років управлінського досвіду, зокрема у 2015-2022 роках він очолював Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA), до 2014 року керував ЗАТ "Сьогодні Мультимедіа" та працював у керівництві компанії NeSPat.

АТ "Прозорро.Продажі" на 100% належить державі в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства й адмініструє електронну торгову систему для проведення онлайн-аукціонів з оренди та продажу публічних активів.

Теги: #прозорро_продажі #доброван_ігор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 10.06.2026
Ексдиректора Smida Ігоря Добрована призначено головою правління "Прозорро.Продажі"

Ексдиректора Smida Ігоря Добрована призначено головою правління "Прозорро.Продажі"

18:35 04.06.2026
Укрексімбанк продає борги автохолдингу, забезпечені нерухомістю та іншими активами

Укрексімбанк продає борги автохолдингу, забезпечені нерухомістю та іншими активами

17:45 21.05.2024
ФДМУ вперше реалізував через "Прозорро.Продажі" конфісковане майно підсанкційних осіб – квартири Шелкова та Сальдо

ФДМУ вперше реалізував через "Прозорро.Продажі" конфісковане майно підсанкційних осіб – квартири Шелкова та Сальдо

14:18 28.12.2023
Онлайн-аукціони через "Прозорро.Продажі" принесли до бюджетів у 2023р. понад 14 млрд грн

Онлайн-аукціони через "Прозорро.Продажі" принесли до бюджетів у 2023р. понад 14 млрд грн

16:38 21.12.2023
Мала приватизація через "Прозорро.Продажі" поповнила бюджети на 3,3 млрд грн у 2023 р.

Мала приватизація через "Прозорро.Продажі" поповнила бюджети на 3,3 млрд грн у 2023 р.

18:26 05.12.2023
"Прозорро.Продажі" увійшли у топ-6 світових проєктів з цифровізації сфери управління активами

"Прозорро.Продажі" увійшли у топ-6 світових проєктів з цифровізації сфери управління активами

15:38 05.12.2023
"Укрпошта", "Укрзалізниця", ОГХК та інші державні АТ розпочали реалізацію активів за новими правилами через "Прозорро.Продажі"

"Укрпошта", "Укрзалізниця", ОГХК та інші державні АТ розпочали реалізацію активів за новими правилами через "Прозорро.Продажі"

18:36 01.12.2023
Санкційне майно реалізовуватиметься на онлайн-аукціонах в "Прозорро.Продажі" - постанова Уряду

Санкційне майно реалізовуватиметься на онлайн-аукціонах в "Прозорро.Продажі" - постанова Уряду

09:23 15.09.2023
"Прозорро.Продажі" оприлюднило 15 об'єктів великої приватизації з ОПЗ, "Центренерго" та ОГХК

"Прозорро.Продажі" оприлюднило 15 об'єктів великої приватизації з ОПЗ, "Центренерго" та ОГХК

17:19 06.04.2021
Продаж металобрухту на онлайн аукціонах Прозорро.Продажі

Продаж металобрухту на онлайн аукціонах Прозорро.Продажі

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

ОСТАННЄ

Мінрозвитку визначило 47 перевізників, які забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах

НБУ вчетверте поспіль послабив довідковий курс гривні до нового мінімуму – 44,9557 грн/$1

БЕБ ліквідувало мережу підпільних гральних залів у Білій Церкві

Гетманцев вважає передчасним надання правоохоронних функцій ДМС до її реформи

OLX Group запустила в Україні платформу для пошуку житла Otodim з інтеграцією ШІ

В Чернігові відкрили Bosch Junior Academy

Україна в 2025/26 МР може експортувати 14 млн тонн пшениці та 25 млн тонн кукурудзи – Мінекономіки

Свириденко: до держбюджету надійшло EUR236 млн по проєкту PEACE

Юнекс Банк закриє єдине відділення у Кривому Розі

РІЕЛ завершує будівництво школи у Львові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА