Новий очільник Прозорро.Продажі Доброван фокусуватиметься на стабільності системи, збереженні довіри та розвитку е-аукціонів

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Головним пріоритетом на посаді голови правління АТ "Прозорро.Продажі" стане забезпечення стабільної роботи торгової системи та подальший розвиток електронних аукціонів, повідомив новий голова правління товариства Ігор Доброван.

"Для мене велика честь очолити АТ "Прозорро.Продажі" та приєднатися до команди, яка створила одну з найуспішніших цифрових державних платформ України. Дякую наглядовій раді за довіру, Сергію Буту та колективу за вагомий внесок у розвиток компанії. Моїм пріоритетом буде забезпечення стабільної роботи системи, збереження високого рівня довіри з боку держави, бізнесу та громадян, а також подальший розвиток електронних аукціонів як ефективного інструменту прозорого управління публічними активами", – сказав Доброван в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Новий очільник "Прозорро.Продажі" висловив переконання, що поєднання технологічних інновацій, сильного корпоративного управління та професійної команди дозволить надалі підвищувати ефективність сервісів. Він також заявив, що сподівається на відкриту співпрацю з Міністерством економіки, наглядовою радою, акредитованими майданчиками і партнерами для розвитку АТ та зміцнення принципів прозорості, конкуренції й довіри до державних цифрових інституцій.

Як повідомлялося, наглядова рада АТ "Прозорро.Продажі" за результатами відкритого конкурсу призначила Ігоря Добрована новим головою правління компанії з 9 червня. На цій посаді він змінив Сергія Бута.

Доброван має понад 15 років управлінського досвіду, зокрема у 2015-2022 роках він очолював Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA), до 2014 року керував ЗАТ "Сьогодні Мультимедіа" та працював у керівництві компанії NeSPat.

АТ "Прозорро.Продажі" на 100% належить державі в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства й адмініструє електронну торгову систему для проведення онлайн-аукціонів з оренди та продажу публічних активів.