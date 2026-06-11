Гетманцев вважає передчасним надання правоохоронних функцій ДМС до її реформи

Надання правоохоронних функцій Державній митній службі України (ДМС) є передчасним і має відбуватися лише після повної реформи відомства, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Спочатку реформа - потім повноваження. Точно не навпаки", - написав він в телеграм-каналі в четвер, коментуючи відповідні норми урядового проєкту закону нового Митного кодексу.

Гетманцев також підтримав позицію народного депутата Максима Бужанського (фракція "Слуга народу"), який наголосив, що надання митниці функцій слідства призведе до дублювання повноважень Бюро економічної безпеки (БЕБ). За його словами, БЕБ створювалося як правоохоронний орган для боротьби з економічними злочинами, щоб уникнути тиску на бізнес з боку кількох відомств одночасно. На його думку, спроба розширити функції ДМС "скомкає" сенс створення БЕБ та утворить непотрібну конкуренцію між органами.

Як повідомлялося, 28 травня Кабінет міністрів схвалив проєкт нового Митного кодексу України для адаптації національного законодавства до стандартів ЄС. Однією з ключових новацій урядового документа є надання митним органам правоохоронної функції для самостійного розслідування злочинів у сфері своєї відповідальності. Прийняття нового Митного кодексу також є однією з умов надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу обсягом близько EUR1,45 млрд.