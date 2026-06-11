Інтерфакс-Україна
Економіка
12:06 11.06.2026

Гетманцев вважає передчасним надання правоохоронних функцій ДМС до її реформи

1 хв читати
Гетманцев вважає передчасним надання правоохоронних функцій ДМС до її реформи

Надання правоохоронних функцій Державній митній службі України (ДМС) є передчасним і має відбуватися лише після повної реформи відомства, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Спочатку реформа - потім повноваження. Точно не навпаки", - написав він в телеграм-каналі в четвер, коментуючи відповідні норми урядового проєкту закону нового Митного кодексу.

Гетманцев також підтримав позицію народного депутата Максима Бужанського (фракція "Слуга народу"), який наголосив, що надання митниці функцій слідства призведе до дублювання повноважень Бюро економічної безпеки (БЕБ). За його словами, БЕБ створювалося як правоохоронний орган для боротьби з економічними злочинами, щоб уникнути тиску на бізнес з боку кількох відомств одночасно. На його думку, спроба розширити функції ДМС "скомкає" сенс створення БЕБ та утворить непотрібну конкуренцію між органами.

Як повідомлялося, 28 травня Кабінет міністрів схвалив проєкт нового Митного кодексу України для адаптації національного законодавства до стандартів ЄС. Однією з ключових новацій урядового документа є надання митним органам правоохоронної функції для самостійного розслідування злочинів у сфері своєї відповідальності. Прийняття нового Митного кодексу також є однією з умов надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу обсягом близько EUR1,45 млрд.

Теги: #митниця #реформа #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 10.06.2026
Прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах розблокувало реформу ринку таксі – заступник Мінрозвитку

Прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах розблокувало реформу ринку таксі – заступник Мінрозвитку

11:22 04.06.2026
Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

Голова комітету Ради вчергове підтвердив намір боротися з очільником Мінцифри

12:42 03.06.2026
Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

Мінцифри вважає заяви Гетманцева конфліктом інтересів та тиском на реформу грального ринку

16:20 02.06.2026
Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

Глава комітету Ради Гетманцев хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри глав Міноборони та PlayCity

17:51 01.06.2026
Рада очікує внесення Кабміном законопроекту про новий формат військових контрактів в рамках армійської реформи – Веніславський

Рада очікує внесення Кабміном законопроекту про новий формат військових контрактів в рамках армійської реформи – Веніславський

17:48 01.06.2026
Гетманцев і його заступник Ковальчук очолили рейтинг контактів із лобістами – Опендатабот

Гетманцев і його заступник Ковальчук очолили рейтинг контактів із лобістами – Опендатабот

15:05 01.06.2026
Презентація реформи війська на 1 червня не запланована – Міноборони

Презентація реформи війська на 1 червня не запланована – Міноборони

16:38 28.05.2026
Реформа ЗСУ передбачатиме реформування ТЦК та механізм демобілізації – нардеп Костюк

Реформа ЗСУ передбачатиме реформування ТЦК та механізм демобілізації – нардеп Костюк

11:35 25.05.2026
Стерненко про армійську реформу: По мобілізації будуть дуже серйозні зміни, залучатимемо більше іноземців

Стерненко про армійську реформу: По мобілізації будуть дуже серйозні зміни, залучатимемо більше іноземців

11:57 14.05.2026
ДМС розпочне фактичну атестацію посадових осіб митних органів у вересні, вона триватиме до 36 місяців

ДМС розпочне фактичну атестацію посадових осіб митних органів у вересні, вона триватиме до 36 місяців

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

ОСТАННЄ

Мінрозвитку визначило 47 перевізників, які забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах

НБУ вчетверте поспіль послабив довідковий курс гривні до нового мінімуму – 44,9557 грн/$1

БЕБ ліквідувало мережу підпільних гральних залів у Білій Церкві

Новий очільник Прозорро.Продажі Доброван фокусуватиметься на стабільності системи, збереженні довіри та розвитку е-аукціонів

OLX Group запустила в Україні платформу для пошуку житла Otodim з інтеграцією ШІ

В Чернігові відкрили Bosch Junior Academy

Україна в 2025/26 МР може експортувати 14 млн тонн пшениці та 25 млн тонн кукурудзи – Мінекономіки

Свириденко: до держбюджету надійшло EUR236 млн по проєкту PEACE

Юнекс Банк закриє єдине відділення у Кривому Розі

РІЕЛ завершує будівництво школи у Львові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА