Інтерфакс-Україна
Економіка
11:12 11.06.2026

OLX Group запустила в Україні платформу для пошуку житла Otodim з інтеграцією ШІ

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OLX Group запустила в Україні платформу для пошуку житла Otodim з інтеграцією ШІ

Онлайн-маркетплейс OLX Group запустив у тестовому форматі платформу для пошуку житла в Україні Otodim з фокусом на інструментах штучного інтелекту, повідомила пресслужба компанії.

"Українці демонструють неймовірну стійкість. Люди продовжують купувати, орендувати та інвестувати в житло. Наша мета з Otodim спростити процес пошуку нерухомості за допомогою ШІ-інструментів та зробити його безпечнішим і ефективнішим", – цитується у пресрелізі General Manager напряму нерухомості OLX Group Джей Пі Фарінья (JP Farinha).

Згідно з повідомленням, Otodim сфокусований винятково на нерухомості. На сайті платформи можна обрати тип нерухомості, що пропонується на продаж – квартири, будинки, ділянки чи комерційні приміщення, та в оренду – кімнати, квартири, будинки, комерційну нерухомість.

Оголошення на платформі формуються на основі даних з OLX, які додатково опрацьовуються за допомогою штучного інтелекту. Зазначається, що ШІ структурує інформацію, покращує якість описів і робить пошук зрозумілішим для користувачів.

При цьому частина пропозицій може одночасно відображатись і на OLX, і на Otodim, йдеться у пресрелізі.

Під час тестового періоду компанія збиратиме зворотний зв’язок користувачів і планує запуск нових функцій і додаткових інструментів для персоналізації пошуку.

За даними OLX, кількість активних користувачів платформи в Україні вже відновилась до 92% від довоєнного рівня, кількість активних продавців – до 99%, а взаємодія користувачів з оголошеннями про нерухомість зросла на 12% рік до року.

OLX Group входить до глобальної технологічної компанії Prosus, яка стоїть за провідними брендами електронної комерції в Латинській Америці, Європі та Індії. З 2022 року OLX Group інвестувала понад $10 млн у підтримку України.

Теги: #otodim #olx

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