В Чернігові відкрили Bosch Junior Academy

Фото: ТОВ "Роберт Бош Лтд"

В Чернігові 9 червня відкрили Bosch Junior Academy – сучасний навчально-інноваційний хаб у сфері обслуговування, діагностики та ремонту автомобілів, повідомили у пресслужбі ТОВ "Роберт Бош Лтд" агентству "Інтерфакс-Україна".

Новий навчальний простір запрацював на базі Чернігівського вищого професійного училища. Інвестиції у матеріально-технічну базу проєкту Bosch Junior Academy в Україні на цьому етапі перевищили EUR100 тис. Студенти навчатимуться на сучасному діагностичному обладнанні Bosch, яке використовується у провідних автосервісах світу, а навчальний процес максимально наближений до умов роботи сучасного СТО.

Даний проєкт реалізовано у партнерстві між Бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel та компанією Bosch в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України та Чернігівської обласної військової адміністрації.

"Для нас цей проєкт є спробою створити нову модель співпраці між державою, бізнесом та професійною освітою. Ми хочемо перевірити, як приватний сектор може бути інтегрований у підготовку фахівців, щоб навчальні програми відповідали реальним потребам ринку праці. Bosch була однією з перших приватних компаній, які запропонували свою допомогу Україні, і сьогодні ми продовжуємо цю співпрацю, створюючи для молоді реальні можливості для професійного розвитку та працевлаштування", – зазначив директор Enabel в Україні Дірк Депре.

За словами генерального директора ТОВ "Роберт Бош Лтд" Сергія Барановського, відкриття Bosch Junior Academy у Чернігові є важливим кроком, який підкреслює стратегічне бачення компанії стосовно розвитку професійної освіти в Україні.

В компанії нагадали, що наприкінці 2025 року перша Bosch Junior Academy відкрилася в Борисполі. У 2026 році компанія разом з агентством Enabel продовжують розбудову мережі навчально-інноваційних хабів: окрім щойно відкритої академії в Чернігові, триває підготовка до відкриття ще одного навчального простору в місті та робота над запуском Bosch Junior Academy у Броварах.

Ці проєкти є частиною довгострокової стратегії Bosch, спрямованої на підтримку професійної освіти, розвиток галузевої спільноти та зміцнення кадрового потенціалу українського ринку праці. Після завершення навчання учасники програм отримують сертифікати міжнародного зразка та кваліфікації, які визнаються мережею Bosch Service у різних країнах світу. Співпраця з мережею "Бош Авто Сервіс" відкриває для студентів можливості для проходження практики та подальшого працевлаштування: за результатами останнього опитування понад 30% стажерів успішно працевлаштувалися в мережі.

Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enabel сприяє відновленню, відбудові та євроінтеграції України. У співпраці з МОН Enabel підтримує трансформацію закладів у 12 областях у Центри професійної досконалості. У цільових регіонах програми BE-Relieve – на Київщині та Чернігівщині – агентство також інвестує в розвиток хабів Junior Academy, будівництво укриттів та інноваційні програми підготовки й перепідготовки фахівців.

Bosch в Україні - один із провідних постачальників рішень для автомобільної промисловості, ринку автозапчастин, електроінструментів, систем опалення, кондиціонування, гарячого водопостачання, енергоефективних технологій, систем безпеки, промислових рішень і побутової техніки. Компанія має власні виробничі потужності з відновлення автомобільних стартерів у Львівській області, а також сервісний та навчальний центри в Києві. Станом на зараз в Україні працює понад 100 станцій "Бош Сервіс", з яких 88 — "Бош Авто Сервіс" та 14 — партнери "Бош Дизель Центр" і "Бош Дизель Сервіс".