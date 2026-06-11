Інтерфакс-Україна
Економіка
07:01 11.06.2026

Україна в 2025/26 МР може експортувати 14 млн тонн пшениці та 25 млн тонн кукурудзи – Мінекономіки

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Україна в 2025/26 МР може експортувати 14 млн тонн пшениці та 25 млн тонн кукурудзи – Мінекономіки

Україна у 2025/26 маркетинговому році може експортувати близько 14 млн тонн пшениці, 25 млн тонн кукурудзи та 1,52 млн тонн ячменю, що становитиме відповідно близько 6%, 12% та 4% світового експорту цих культур, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства з посиланням на виступ заступника міністра Тараса Висоцького на конференції Міжнародної ради по зерну (IGC Grains Conference 2026).

"Україна залишається важливою частиною світової продовольчої безпеки навіть в умовах війни. Ми зберегли експорт, адаптували логістику і довели надійність українського агросектору для світового ринку", – процитувала пресслужба Висоцького.

Водночас заступник міністра наголосив, що тепер для України важливо збільшувати частку продукції з доданою вартістю в аграрному експорті, зокрема у сегментах зерна, сої, ріпаку, кормових інгредієнтів, біопалива та біоекономіки.

"Ми вже маємо сильні приклади: соняшникову олію і шрот, де Україна утримує потужні позиції, а також біоетанол, експорт якого від початку повномасштабної війни зріс майже втричі. Розвиток переробки – це робочі місця, інвестиції та сильніші позиції українських виробників", – зазначив Висоцький.

Заступник міністра також зауважив, що для розвитку переробки необхідні інвестиції у виробничі потужності, доступ до фінансування, страхування воєнних ризиків, стабільна торговельна політика, гармонізація стандартів з Європейським Союзом та захист інвестицій.

Як повідомлялося, конференція IGC Grains Conference 2026 відбулася 9-10 червня у Лондоні та була присвячена майбутнім рушійним силам світової торгівлі зерном. У заході взяли участь понад 350 представників урядів, міжнародних організацій, виробників, трейдерів і логістичних компаній із 62 країн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) у травневому звіті вперше дало прогноз експорту пшениці та кукурудзи з України у 2026/2027 маркетинговому році (МР) – відповідно 13 млн тонн та 23 млн тонн, що на 0,5 млн тонн та 1 млн тонн більше, аніж оцінка експорт у поточному МР.

З урахуванням інших культур Мінсільгосп США очікує збільшення експорту фуражного зерна наступного МР до 25,19 млн тонн з 24,30 млн тонн цього МР.

 

Теги: #агроекспорт #статистика

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