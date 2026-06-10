Інтерфакс-Україна
Економіка
15:56 10.06.2026

Свириденко: до держбюджету надійшло EUR236 млн по проєкту PEACE

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Свириденко: до держбюджету надійшло EUR236 млн по проєкту PEACE
Фото: https://www.kmu.gov.ua/

До державного бюджету надійшло EUR236 млн у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко

"Ці кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантію Уряду Королівства Швеція. Вони будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій", – написала Свириденко у телеграм-каналі. 

За її словами, після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув  $53,5 млрд.

Проєкт PEACE in Ukraine впроваджується з червня 2022 року як відповідь на повномасштабну збройну агресію РФ проти України та покликаний забезпечити безперервне виконання основних державних функцій на національному і регіональному рівнях в умовах воєнного стану.

Теги: #держбюджет #свириденко #peace

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