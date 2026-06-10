Свириденко: до держбюджету надійшло EUR236 млн по проєкту PEACE
До державного бюджету надійшло EUR236 млн у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
"Ці кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантію Уряду Королівства Швеція. Вони будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій", – написала Свириденко у телеграм-каналі.
За її словами, після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув $53,5 млрд.
Проєкт PEACE in Ukraine впроваджується з червня 2022 року як відповідь на повномасштабну збройну агресію РФ проти України та покликаний забезпечити безперервне виконання основних державних функцій на національному і регіональному рівнях в умовах воєнного стану.