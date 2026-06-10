Інтерфакс-Україна
Економіка
13:46 10.06.2026

Юнекс Банк закриє єдине відділення у Кривому Розі

1 хв читати

Юнекс Банк (Київ) 8 липня 2026 року закриє своє єдине відділення у Кривому Розі.

Згідно з повідомленням у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), наглядова рада банку 10 червня 2026 року ухвалила рішення закрити відділення у Кривому Розі за адресою просп. Університетський, 3.

Причиною закриття відділення банк назвав його розташування поблизу територій проведення активних бойових дій та відсутність позитивної динаміки продажів, що призвело до економічної недоцільності подальшої роботи підрозділу.

Відділення забезпечує комплексне кредитне, розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб, зокрема залучення та розміщення коштів клієнтів.

За даними НБУ, на 1 травня 2026 року Юнекс Банк за розміром активів посідав 35-е місце (6,13 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України, а його збиток за чотири місяці становив 5,4 млн грн. На 1 квітня 2026 року банк мав 19 підрозділів.

Теги: #юнекс_банк #кривий_ріг #закриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 22.05.2026
Мережа Auchan закрила гіпермаркет у Києві на Кільцевій

Мережа Auchan закрила гіпермаркет у Києві на Кільцевій

07:29 19.05.2026
Кривий Ріг: Унаслідок атаки дронами поранено жінку, пошкоджено будинки – Вілкул

Кривий Ріг: Унаслідок атаки дронами поранено жінку, пошкоджено будинки – Вілкул

12:01 17.05.2026
Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, виникла пожежа – ОВА

14:59 16.05.2026
Ворог вдарив по об'єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі, є руйнування

Ворог вдарив по об'єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі, є руйнування

08:03 13.05.2026
До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

21:26 12.05.2026
Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

20:43 12.05.2026
Кривий Ріг: У житловий будинок було пряме влучання шахедом, дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку, двоє загиблих – Вілкул

Кривий Ріг: У житловий будинок було пряме влучання шахедом, дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку, двоє загиблих – Вілкул

20:19 12.05.2026
Дві людини загинули через атаку по Кривому Рогу – ОВА

Дві людини загинули через атаку по Кривому Рогу – ОВА

20:06 12.05.2026
Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

15:04 03.05.2026
У домі у Кривому Розі, куди влучив "шахед", п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей – ОВА

У домі у Кривому Розі, куди влучив "шахед", п'ятеро постраждалих, серед них двоє дітей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

ОСТАННЄ

РІЕЛ завершує будівництво школи у Львові

Мер польського міста Кельце: Вінниця не отримає польські автобуси через скандал

"Укрзалізниця" в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів

"Нафтогаз" вперше забронював довгострокові потужності з регазифікації LNG в Європі з 2033 до 2044 р. – Корецький

Ексдиректора Smida Ігоря Добрована призначено головою правління "Прозорро.Продажі"

Рада з 2027р. обмежила торгівлю пивом, алкоголем та тютюновими виробами через інтернет

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Верховна Рада відхилила законопроєкт про першочергове використання української тютюнової сировини

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

monobank скасував комісії за всі закордонні SWIFT-платежі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА