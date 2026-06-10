Юнекс Банк закриє єдине відділення у Кривому Розі

Юнекс Банк (Київ) 8 липня 2026 року закриє своє єдине відділення у Кривому Розі.

Згідно з повідомленням у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), наглядова рада банку 10 червня 2026 року ухвалила рішення закрити відділення у Кривому Розі за адресою просп. Університетський, 3.

Причиною закриття відділення банк назвав його розташування поблизу територій проведення активних бойових дій та відсутність позитивної динаміки продажів, що призвело до економічної недоцільності подальшої роботи підрозділу.

Відділення забезпечує комплексне кредитне, розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб, зокрема залучення та розміщення коштів клієнтів.

За даними НБУ, на 1 травня 2026 року Юнекс Банк за розміром активів посідав 35-е місце (6,13 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України, а його збиток за чотири місяці становив 5,4 млн грн. На 1 квітня 2026 року банк мав 19 підрозділів.