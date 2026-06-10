РІЕЛ завершує будівництво школи у Львові

Фото: Львівська міська рада

Будівельна компанія "Ріел" завершує будівництво початкової школи з басейном на підземним укриттям у Львові (Левандівка, вул. Рудненська,8), її передадуть у комунальну власність, вже у 2027 році вона прийме перших учнів, повідомили у пресслужбі девелопера.

Засновник РІЕЛ Ростислав Мельник підкреслив, що розвиток соціальної інфраструктури є важливою складовою роботи компанії як у Львові, так і в Києві. "Минулого року у Львові ми завершили будівництво дитячого садка площею близько 2 тис.кв.м із великою територією для прогулянок та сучасними дитячими майданчиками. Зараз ми завершуємо будівництво сучасної початкової школи, яку незабаром передамо на баланс міста. Окрім цього, протягом року плануємо відкрити ще чотири дитячі садки в наших житлових комплексах", – зазначив Мельник.

Початкова школа на Левандівці розрахована на 300 учнів. Заклад зводиться у межах житлового простору Riel City та поруч із житловими комплексами Morning та Evening.

Сьогодні на об’єкті завершено основні будівельні роботи. Тривають внутрішні оздоблювальні роботи, а наступним етапом стане реалізація дизайнерських рішень у навчальних класах та укритті.

Будівля матиме понад 5,2 тис кв.м площі, два повноцінні поверхи та сучасне підземне укриття з можливістю організації навчального процесу. У школі передбачені просторі класи з якісною вентиляцією, актова зала, їдальня, дитячий басейн та зони відпочинку. На території також облаштовують спортивний майданчик, прогулянкові зони для дітей та іншу інфраструктуру для комфортного перебування учнів і батьків.

Хід будівництва оглянув міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, новий навчальний заклад стане важливим кроком для розвитку освітньої мережі Левандівки та створить додаткові можливості для навчання дітей у районі.

Школа належить до об’єктів підвищеної складності, тому всі етапи проєктування та будівництва проходять необхідний контроль відповідно до чинних вимог.

Будівництво школи є частиною системного підходу девелопера до розвитку соціальної інфраструктури та створення повноцінного середовища для життя у нових житлових районах.