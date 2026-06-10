Інтерфакс-Україна
Економіка
12:49 10.06.2026

"Укрзалізниця" в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів

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"Укрзалізниця" в перший тиждень літа перевезла 472,9 тис. пасажирів

АТ "Укрзалізниця" за перший тиждень червня (1-7 червня) перевезла 472,9 тис. пасажирів.

Як зазначається у повідомленні компанії в Телеграм у середу, при цьому найбільше пасажирів (понад 13 тис.) подорожувало потягом №104 Львів-Лозова.

"Вже зараз щодня ми маємо 340 тис. запитів на квитки і перевозимо 80 тис. людей", - повідомила УЗ.

Згідно з даними за перший тиждень червня, кількість пасажирів на один вагон в середньому становило 393 особи. Показник пасажирів у дитячих групах склав 16,4 тис, а кількість військових через спецрезерв – 2,4 тис.

В УЗ додали, що загалом планують протягом трьох місяців літа перевезти 7 млн пасажирів.

На початку червня в УЗ агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що літній сезон пасажирських перевезень цього року буде складнішим, ніж торік, через зростання попиту та скорочення кількості вагонів.

Теги: #укрзалізниця #пасажироперевезення

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