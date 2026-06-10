Інтерфакс-Україна
Економіка
12:41 10.06.2026

"Нафтогаз" вперше забронював довгострокові потужності з регазифікації LNG в Європі з 2033 до 2044 р. – Корецький

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"Нафтогаз" вперше забронював довгострокові потужності з регазифікації LNG в Європі з 2033 до 2044 р. – Корецький

Група "Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації LNG в Європі, а саме на LNG-терміналі в Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Згідно з його повідомленням у Facebook, "Нафтогаз" став одним із п’яти замовників, які забронювали довгострокові потужності терміналу – разом з Equinor, Ignitis, Latvenergo та Gasum.

Корецький уточнив, що відповідну процедуру розподілу успішно завершив оператор терміналу KN Energies.

"Для України це важливий крок у диверсифікації джерел та маршрутів постачання газу. Раніше подібні операції здійснювалися у партнерстві з іншими компаніями. Тепер виходимо на новий рівень співпраці та планування поставок", – підкреслив голова правління "Нафтогазу".

Він зазначив, що такі рішення мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України, розширюють її можливості доступу до глобального ринку LNG та зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання.

"Дякую Уряду України та литовським партнерам за співпрацю та довіру. Це ще один важливий крок до посилення енергетичної безпеки України та всього європейського регіону", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, Україна вперше отримала партію скрапленого природного газу (СПГ, LNG) через термінал у литовській Клайпеді на початку 2026 року. Тоді була досягнута домовленість про поставку 90 млн куб. м газу разом з Ignitis Group. Доставку газу в Україну "Нафтогаз" забезпечував самостійно.

Теги: #lng #нафтогаз

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