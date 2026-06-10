Ексдиректора Smida Ігоря Добрована призначено головою правління "Прозорро.Продажі"

Наглядова рада АТ "Прозорро.Продажі" за результатами відкритого конкурсу призначила нового голову правління компанії - Ігоря Добрована, який змінив на цій посаді Сергія Бута, повідомило товариство на своєму сайті в середу.

Ігор Доброван має понад 15 років управлінського досвіду на перетині фінансів, технологій та регульованих ринків. Зокрема, з 2015-го до 2022 року він очолював Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA). Раніше також обіймав посади фінансового та генерального директора в ЗАТ "Сьогодні Мультимедіа" (2012-2014рр), працював у керівництві компанії NeSPat та має ступінь MBA Києво-Могилянської бізнес-школи.

Згідно з повідомленням, Сергій Бут, який очолював компанію останні 3,5 роки, завершив роботу 9 червня. Цього ж дня наглядова рада затвердила призначення Добрована. Конкурсний відбір супроводжував незалежний консультант із виконавчого пошуку - міжнародна компанія Amrop.

АТ "Прозорро.Продажі" - державне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Компанія адмініструє електронну торгову систему для проведення онлайн-аукціонів з оренди та продажу публічних активів.