Рада з 2027р. обмежила торгівлю пивом, алкоголем та тютюновими виробами через інтернет
Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для них, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння шляхом електронної торгівлі – з використанням засобів дистанційного зв’язку/через інтернет-магазини – з 2027 року дозволятиметься лише за наявності відповідного вебсайту у реєстрі Державної податкової служби.
Відповідну правку голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева підтримала Верховна Рада 9 червня під час прийняття закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д).
Згідно з нею, для такої торгівлі необхідно також буде виконати ще ряд умов: мати діючу ліцензію на продаж такої продукції (крім продажу пристроїв); попередньо підтвердити мінімум 18-річний вік кінцевого споживача; здійснити відвантаження товару з місцяторгівлі та ще раз перевірити вік споживача під час передачі товару.
Ідентифікація віку дозволена через е-паспорт, електронне посвідчення водія, "або в іншому електронному відображенні інформації, що міститься у документах, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також із застосуванням інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити досягнення особою 18-річного віку, або з використанням технології розпізнавання, або із залученням суб’єктом господарювання оператора, який у режимі реального часу проводить віддалену ідентифікацію кінцевого споживача та перевіряє його вік".
У разі відсутності вебсайту у реєстрі Держподатслужба, яка веде моніторинг інтернету, приймає рішення про необхідність обмеження такого вебсайту та направляє цю інформацію регулятору НКЕК для подальшого блокування вебсайту та/або мобільного додатку. Для цього внесені зміни щодо можливості НКЕК звертатися не тільки до інтернет-провайдерів, але й до платформ цифрової дистрибуції мобільних додатків.
Суб’єкти господарювання – ліцензіати, які до початку функціонування цього реєстру здійснюють продаж таких товарів через інтернет, зобов’язані протягом одного календарного місяця з дати початку функціонування реєстру надати Держподатслужбі відповідні повідомлення.