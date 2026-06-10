Верховна Рада відхилила законопроєкт про першочергове використання української тютюнової сировини

Верховна Рада у середу відхилила законопроєкт №14245 щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини у четвер з нормою про першочергове використання української тютюнової сировини.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за прийняття цього законопроєкту у першому читанні проголосували 198 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Спроби відправити його на повторне перше читання та до доопрацювання розробнику також набрали менше необхідної кількості голосів.

Документ також передбачав додаткові механізми контролю та простежуваності обігу тютюнової сировини.

Напередодні розгляду законопроєкту одразу Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та асоціація "Укртютюн" закликали парламент не підтримувати документ у нинішній редакції.

Бізнес-асоціації наголосили, що норма про першочергове використання української тютюнової сировини може обмежити свободу вибору постачальників, створити преференції окремим учасникам ринку та суперечити принципам ринкової економіки і міжнародним зобов’язанням України.

Крім того, представники бізнесу звертають увагу на відсутність відкритої інформації щодо обсягів та якості тютюнової сировини українського походження, а також на те, що термін "першочергове використання" не має чіткого законодавчого визначення і може бути трактований як обов’язок використовувати виключно українську сировину незалежно від її характеристик.

За даними бізнес-асоціацій, це вже третя законодавча ініціатива з аналогічними положеннями щодо пріоритетного використання української тютюнової сировини. Два попередні законопроєкти парламент раніше також не підтримав.

Як повідомлялося, законопроєкт №14245 був зареєстрований у Верховній Раді 25 листопада 2025 року групою народних депутатів на чолі з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.