Інтерфакс-Україна
Економіка
12:10 10.06.2026

Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

2 хв читати
Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Конкурсна комісія з добору очільника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) на засіданні в середу ухвалила одноголосне рішення про проведення повторного конкурсного відбору.

Як зазначила під час засідання очільниця комісії Катерина Риженко, під час попередньої спроби визначити результати відбору 16 квітня єдиний кандидат Віктор Дубовик не набрав необхідної кількості голосів для внесення його кандидатури на розгляд Кабінету міністрів.

За її словами, хоча кандидат і отримав чотири голоси "за", лише один із них належав члену комісії, призначеному урядом на підставі пропозицій міжнародних партнерів з розвитку. Відповідно до закону про АРМА, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували щонайменше чотири члени комісії, зокрема не менше ніж двоє від міжнародних партнерів.

Оскільки жодного кандидата за результатами попереднього конкурсу відібрано не було, комісія у складі шести присутніх членів підтримала оголошення повторного відбору.

Наразі комісія проводить підготовчі роботи та обговорює організаційні, технічні й комунікаційні питання. Точні дедлайни, терміни подачі документів та оновлений порядок проведення повторного конкурсу затвердять на наступному офіційному засіданні.

Як повідомлялось, до складу конкурсної комісії увійшли керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м.Вупперталя, Федеративна Республіка Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт; голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут; учений секретар Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН Анжеліка Крусян; головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології НАВС Валентина Лук’янець-Шахова; заступник виконавчого директора з юридичних питань громадської організації "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко; прокурор (Португальська Республіка), міжнародний експерт у сфері фінзлочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старший спеціаліст з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR) Ріта Сімоес. 25 березня комісія затвердила результати тестування на загальні навички (cognitive skills), згідно з якими серед 13 кандидатів, які з’явилися на тестування, встановлений поріг у 107 балів подолав лише один учасник-гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктор Дубовик. Комісія також отримала дві скарги кандидатів, проте відхилила їх.

16 квітня двоє членів конкурсної комісії – Ріта Сімоес та Катерина Риженко – не підтримали кандидатуру Дубовика. Свою позицію вони аргументували недостатністю документальних підтверджень походження активів та поверховими відповідями щодо майбутньої роботи АРМА.

Теги: #арма #конкурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:30 05.06.2026
АРМА продовжує управляти часткою фрамдистриб’ютора "Вента ЛТД", яка належала російському "Катрен"

АРМА продовжує управляти часткою фрамдистриб’ютора "Вента ЛТД", яка належала російському "Катрен"

17:48 22.05.2026
АРМА оголосила конкурси на управителів арештованою нерухомістю "Київмедпрепарату" та БЦ "Кришталь"

АРМА оголосила конкурси на управителів арештованою нерухомістю "Київмедпрепарату" та БЦ "Кришталь"

16:29 22.05.2026
Україна має отримати 1,3 ГВт нової генеруючої потужності до кінця 2027р – Шмигаль

Україна має отримати 1,3 ГВт нової генеруючої потужності до кінця 2027р – Шмигаль

15:52 22.05.2026
Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

Україна оголошує конкурс на 1,3 ГВт нової генеруючої потужності – Свириденко

17:12 18.05.2026
АРМА оголосило конкурс на управителя для активів IDS Ukraine із номінальною вартістю корпоративних прав понад 53 млн грн

АРМА оголосило конкурс на управителя для активів IDS Ukraine із номінальною вартістю корпоративних прав понад 53 млн грн

09:36 18.05.2026
Офіційна позиція компанії IDS Ukraine щодо оголошення конкурсу АРМА з відбору управителя

Офіційна позиція компанії IDS Ukraine щодо оголошення конкурсу АРМА з відбору управителя

13:59 13.05.2026
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

14:20 11.05.2026
IDS Ukraine направила АРМА пропозицію щодо вимог для гарантованого збереження вартості стратегічного активу

IDS Ukraine направила АРМА пропозицію щодо вимог для гарантованого збереження вартості стратегічного активу

14:28 23.04.2026
АРМА відвідало офіс IDS Ukraine та обговорило з менеджментом доступ до фінзвітності

АРМА відвідало офіс IDS Ukraine та обговорило з менеджментом доступ до фінзвітності

ВАЖЛИВЕ

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

Атаки РФ призвели до відключення е/е в п'яти областях, негода знеструмила споживачів у двох – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

monobank скасував комісії за всі закордонні SWIFT-платежі

Троє українських розробників у фіналі челенджу Minesight до листопада напрацюють рішення для гумрозмінування

Прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах розблокувало реформу ринку таксі – заступник Мінрозвитку

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 4 міс. зменшився на 2% – Держстат

BGV Development розпочинає реалізацію другого ТРЦ "Жито"

Зниження ПДФО для орендодавців стимулюватиме легалізацію ринку оренди житла – Шуляк

"Нафтогаз" очікує зниження ліквідності з 19,7 млрд грн у травні до 9,2 млрд грн на кінець 2026р.

Рада послабила вимоги фінмоніторингу PEP та посилила вимоги для керівників держбанків та НБУ

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА