Конкурс на голову АРМА оголошений комісією вдруге

Конкурсна комісія з добору очільника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) на засіданні в середу ухвалила одноголосне рішення про проведення повторного конкурсного відбору.

Як зазначила під час засідання очільниця комісії Катерина Риженко, під час попередньої спроби визначити результати відбору 16 квітня єдиний кандидат Віктор Дубовик не набрав необхідної кількості голосів для внесення його кандидатури на розгляд Кабінету міністрів.

За її словами, хоча кандидат і отримав чотири голоси "за", лише один із них належав члену комісії, призначеному урядом на підставі пропозицій міжнародних партнерів з розвитку. Відповідно до закону про АРМА, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували щонайменше чотири члени комісії, зокрема не менше ніж двоє від міжнародних партнерів.

Оскільки жодного кандидата за результатами попереднього конкурсу відібрано не було, комісія у складі шести присутніх членів підтримала оголошення повторного відбору.

Наразі комісія проводить підготовчі роботи та обговорює організаційні, технічні й комунікаційні питання. Точні дедлайни, терміни подачі документів та оновлений порядок проведення повторного конкурсу затвердять на наступному офіційному засіданні.

Як повідомлялось, до складу конкурсної комісії увійшли керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м.Вупперталя, Федеративна Республіка Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт; голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут; учений секретар Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН Анжеліка Крусян; головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології НАВС Валентина Лук’янець-Шахова; заступник виконавчого директора з юридичних питань громадської організації "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко; прокурор (Португальська Республіка), міжнародний експерт у сфері фінзлочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старший спеціаліст з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR) Ріта Сімоес. 25 березня комісія затвердила результати тестування на загальні навички (cognitive skills), згідно з якими серед 13 кандидатів, які з’явилися на тестування, встановлений поріг у 107 балів подолав лише один учасник-гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктор Дубовик. Комісія також отримала дві скарги кандидатів, проте відхилила їх.

16 квітня двоє членів конкурсної комісії – Ріта Сімоес та Катерина Риженко – не підтримали кандидатуру Дубовика. Свою позицію вони аргументували недостатністю документальних підтверджень походження активів та поверховими відповідями щодо майбутньої роботи АРМА.