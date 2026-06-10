Інтерфакс-Україна
Економіка
11:46 10.06.2026

Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

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Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №15224 щодо змін до державного бюджету на 2026 рік про збільшення видатків на 1,56 трлн грн на сектор безпеки та оборони.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", під час засідання в середу рішення підтримали 242 нардепи (за необхідного мінімуму 226 голосів), 19 - проти, 17 утримались.

Збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн планується переважно коштом Ukraine Support Loan (USL) від Європейського Союзу.

Водночас під час розгляду народні депутати відхилили поправку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо доручення уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%, яка набрала лише 222 голоси. Крім того, парламент не підтримав пропозицію бюджетного комітету щодо перерозподілу 10 млн грн Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства з програми діяльності у сфері рибного господарства на користь керівництва та управління у сфері розвитку меліорації та рибного господарства.

Решту пропозицій профільного комітету було ухвалено. Зокрема, закон затверджено з урахуванням попереднього розподілу понад 1,3 млрд грн Резервного фонду: 559,1 млн грн на апарат Міненерго, 127,5 млн грн на ліквідацію шахт, 46,1 млн грн на Держенергонагляд та 599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження (із них 525,1 млн грн - на об’єкт "Укриття"). Також підтримано спрямування 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, 1,4 млрд грн на виплати Службі судової охорони та розрахунок зарплат НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн замість 3028 грн без зміни загальних видатків бюро.

"Після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн. 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на грошове забезпечення наших військовослужбовців", - пояснила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, урядовий проєкт змін до держбюджету-2026, прийнятий у першому читанні, передбачає збільшення доходів на 2 трлн 291,3 млрд грн (до 5 трлн 195,9 млрд грн) та видатків на 1 трлн 639,8 млрд грн (до 6 трлн 407,1 млрд грн) переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це дозволить зменшити дефіцит держбюджету на 651,5 млрд грн - з 18,5% прогнозного ВВП до 12,1% ВВП.

Окрім коштів USL, зміни враховують 47,7 млрд грн додаткових надходжень у межах програми Ukraine Facility та 22,6 млрд грн ПДФО за рахунок зростання грошового забезпечення військових. Видатки на сектор безпеки та оборони збільшуються до 4 трлн 367,2 млрд грн, з яких на грошове забезпечення спрямують додатково 174,3 млрд грн (загалом 1 трлн 454,2 млрд грн), а на закупівлю та ремонт техніки й озброєння — 1 трлн 371,2 млрд грн (загалом 2 трлн 297,1 млрд грн). Резерв сектора оборони зросте на 14,6 млрд грн — до 213,6 млрд грн.

Документ також передбачає нову програму на 40 млрд грн для реалізації Комплексних планів стійкості регіонів та додаткові 40 млрд грн у Резервний фонд держбюджету. За пропозицією Міноборони, майбутні надходження від вивізного мита на товари військового та подвійного призначення спрямовуватимуться на модернізацію озброєння, розвиток ОПК та грошове забезпечення.

Теги: #держбюджет #зміни #оборона

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