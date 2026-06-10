Інтерфакс-Україна
Економіка
11:09 10.06.2026

monobank скасував комісії за всі закордонні SWIFT-платежі

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monobank скасував комісії за всі закордонні SWIFT-платежі

Віртуальний monobank скасував комісії за всі вхідні та вихідні закордонні SWIFT-платежі для фізичних осіб і бізнес-клієнтів, повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

"Раніше в середньому SWIFT-переказ коштував користувачам десь 1000 грн комісії", – написав він у Телеграмі в середу.

За словами Гороховського, такі платежі нині важливі для бізнесу через можливість дешевших закупівель, а для фізичних осіб – для оплати навчання, лікування та військової амуніції.

Він додав, що на цій комісії банк заробляв понад 11 млн грн на рік.

monobank – мобільний банк без відділень, заснований у січні 2017 року колишніми топменеджерами ПриватБанку Олегом Гороховським, Дмитром Дубілетом і Михайлом Рогальським. Проєкт працює на банківській ліцензії Універсал Банку, що входить до групи "ТАС" (Київ).

За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2026 року Універсал Банк загалом випустив 29,42 млн карток, з яких протягом місяця операції було проведено з 10,17 млн.

Теги: #swift #monobank

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