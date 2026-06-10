Інтерфакс-Україна
Економіка
11:07 10.06.2026

Троє українських розробників у фіналі челенджу Minesight до листопада напрацюють рішення для гумрозмінування

2 хв читати
Троє українських розробників у фіналі челенджу Minesight до листопада напрацюють рішення для гумрозмінування

Організатори міжнародного інженерного челенджу Minesight Open Innovation Challenge визначили п’ять команд-фіналістів, три з яких є українськими розробниками, що отримають гранти до $100 тис. на створення прототипів технологій для автоматизації екскавації у гуманітарному розмінуванні, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

До фіналу пройшли українські проєкти "Кабан Дігер", Badger та Active alliance LLC, а також Autogenbot (США) і Water-Jet Excavation for Mine Exposure (WExMEx, Норвегія).

"Ми отримали потужний відгук з усього світу, але символічно, що більшість заявок надійшла саме від українських розробників. Це означає, що технологічна спільнота всередині країни готова братися за найскладніші завдання розмінування", - прокоментував результати відбору заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Загалом у челенджі взяли участь понад 90 команд із 10 країн світу, які запропонували рішення від пневматичних та водоструменевих систем до комбінованих підходів. Процес екскавації наразі виконується переважно вручну і займає до 60–80% часу сапера, що робить його одним із найбільш ризикованих і ресурсомістких.

Відібрані команди працюватимуть над створенням прототипів близько шести місяців, після чого розробки пройдуть польові випробування. Команда-переможець за результатами фінального тестування отримає додатковий приз у розмірі $100 тис., а сумарне фінансування для неї може становити до $200 тис.

Згідно з інформацією на сайті конкурсу, презентація та тестування розробок команд, а також рішення щодо надання фінансування відбудеться у листопаді. Переможець буде оцінюватись за швидкістю роботи винаходу, його безпечністю та ефективністю екскавації.

Minesight Innovation Challenge реалізується американською неприбутковою організацією Minesight спільно з національною платформою Demine Ukraine за підтримки Гуманітарного фонду Сергія Притули та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Теги: #minesight_open_innovation_challenge

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Фон дер Ляєн: у сфері торгівлі ми пропонуємо вперше обмежити риболовство, заборонити допоміжне обладнання для дронів та інше

Інфляція в Україні у травні знизилася до 0,9%, в річному вимірі – до 8,2% – Держстат

Атаки РФ призвели до відключення е/е в п'яти областях, негода знеструмила споживачів у двох – "Укренерго"

Свириденко: Залучення в Україну іноземної робочої сили розглядається винятково як один із додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів

ОСТАННЄ

Прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах розблокувало реформу ринку таксі – заступник Мінрозвитку

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 4 міс. зменшився на 2% – Держстат

BGV Development розпочинає реалізацію другого ТРЦ "Жито"

Зниження ПДФО для орендодавців стимулюватиме легалізацію ринку оренди житла – Шуляк

"Нафтогаз" очікує зниження ліквідності з 19,7 млрд грн у травні до 9,2 млрд грн на кінець 2026р.

Рада послабила вимоги фінмоніторингу PEP та посилила вимоги для керівників держбанків та НБУ

"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Нацдепозитарій України очолить керівник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ Супрун

Перегляд тарифів на передачу е/е необхідно супроводжувати переходом до адресної підтримки споживачів – звернення УАВЕ

З початку війни в Україні встановлено 703 МВт ВЕС – глава УВЕА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА