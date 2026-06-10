Троє українських розробників у фіналі челенджу Minesight до листопада напрацюють рішення для гумрозмінування

Організатори міжнародного інженерного челенджу Minesight Open Innovation Challenge визначили п’ять команд-фіналістів, три з яких є українськими розробниками, що отримають гранти до $100 тис. на створення прототипів технологій для автоматизації екскавації у гуманітарному розмінуванні, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

До фіналу пройшли українські проєкти "Кабан Дігер", Badger та Active alliance LLC, а також Autogenbot (США) і Water-Jet Excavation for Mine Exposure (WExMEx, Норвегія).

"Ми отримали потужний відгук з усього світу, але символічно, що більшість заявок надійшла саме від українських розробників. Це означає, що технологічна спільнота всередині країни готова братися за найскладніші завдання розмінування", - прокоментував результати відбору заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Загалом у челенджі взяли участь понад 90 команд із 10 країн світу, які запропонували рішення від пневматичних та водоструменевих систем до комбінованих підходів. Процес екскавації наразі виконується переважно вручну і займає до 60–80% часу сапера, що робить його одним із найбільш ризикованих і ресурсомістких.

Відібрані команди працюватимуть над створенням прототипів близько шести місяців, після чого розробки пройдуть польові випробування. Команда-переможець за результатами фінального тестування отримає додатковий приз у розмірі $100 тис., а сумарне фінансування для неї може становити до $200 тис.

Згідно з інформацією на сайті конкурсу, презентація та тестування розробок команд, а також рішення щодо надання фінансування відбудеться у листопаді. Переможець буде оцінюватись за швидкістю роботи винаходу, його безпечністю та ефективністю екскавації.

Minesight Innovation Challenge реалізується американською неприбутковою організацією Minesight спільно з національною платформою Demine Ukraine за підтримки Гуманітарного фонду Сергія Притули та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.