Інтерфакс-Україна
Економіка
10:54 10.06.2026

Прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах розблокувало реформу ринку таксі – заступник Мінрозвитку

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Прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах розблокувало реформу ринку таксі – заступник Мінрозвитку

Ухвалення Верховною Радою 9 червня закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах дозволить надалі прийняти законопроєкт щодо реформування ринку таксі в Україні, вважає заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

"Саме відсутність цього врегулювання (цифрових платформ – ІФ-У) блокувала реформу таксі та детінізацію ринку. І сьогоднішня підтримка цього закону дозволяє Міністерство розвитку громад та територій України просувати далі законопроєкт для реформування ринку послуг таксі в Україні", – написав Деркач у Facebook в середу.

За словами заступника, наразі цифрові платформи, такі як Bolt, Uklon та Uber, не несуть відповідальності перед водієм та пасажиром, що є однією з ключових проблем ринку.

"По факту такі компанії надають послуги таксі, але цього не визнають і не ліцензуються як перевізники. Страхування пасажирів як для таксі – не працює. Технічний стан автомобілів – платформами не перевіряється", – додав Деркач.

Він також уточнив, що станом на сьогодні відсутня перевірка водіїв, зокрема платформи не мають обов’язку перевіряти водіїв для доступу до надання послуг перевезень пасажирів. Відповідно, мова йде про перевірку наявності штрафів, судимостей, медичної довідки чи водійського посвідчення.

"Результат – злочини в салоні і ДТП. Як приклад, остання трагедія в Києві була за участі водія таксі однієї з таких платформ. Це не про окремі випадки, а про загальну відсутність правил задля безпеки мільйонів українців, які кожного дня сідають в таксі", – наголосив Деркач та зауважив, що реформа таксі є пріоритетом у відомства.

На початку березня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв про розробку законопроєкту та концепції змін щодо реформи таксі з метою вивести ринок з тіні.

Основна ідея реформи передбачає запровадження нового статусу – автомобільний самозайнятий перевізник, що дозволить водіям працювати без складної звітності та бюрократії.

Законопроєкт також врегульовує роль цифрових платформ перевізників, які "виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв та нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників", повідомляв віцепрем’єр.

Тоді Кулеба зазначав, що законопроєкт проходив погодження з органами державної влади, а наступним кроком передбачається розгляд реформи урядом і подання до Верховної Ради на розгляд народним депутатам.

Теги: #оподаткування #цифрові_платформи #реформа #таксі

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