"Нафтогаз" очікує зниження ліквідності з 19,7 млрд грн у травні до 9,2 млрд грн на кінець 2026р.

Група "Нафтогаз" очікує серйозних обмежень в ліквідності протягом наступних 12 місяців, зокрема, її зниження на кінець року до 9,2 млрд грн, в той час як на кінець травня вона прогнозується на рівні 19,7 млрд грн, йдеться в презентації компанії в біржовому повідомленні про попередню домовленість щодо реструктуризації єврооблігацій на EUR1,2 млрд.

"Ліквідність станом на кінець травня прогнозується на рівні приблизно 19,7 млрд грн. Очікується, що до кінця року вона знизиться приблизно до 9,2 млрд грн (за умови відсутності суттєвих пошкоджень інфраструктури)", – зазначається в презентації.

Таке падіння ліквідності "Нафтогаз" пояснює, зокрема, прогнозованим негативним чистим грошовим потоком у розмірі приблизно 8 млрд грн за квітень-грудень 2026 року, переважно за рахунок інвестицій для забезпечення нормального функціонування бізнесу.

Група також зазначає, що період з червня по жовтень характеризується нижчими обсягами продажів, що призводить до зменшення доходів, тоді як значна частина її витрат залишається фіксованою. Водночас Група несе значний відтік грошових коштів, пов’язаний із закупівлею газу для поповнення запасів у рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Зазначається, що за оцінками керівництва, нормальний мінімальний обсяг грошових коштів становить приблизно 20 млрд грн.

При цьому Група вказує, що міжнародні фінансові установи є єдиним доступним джерелом екстреної ліквідної підтримки – обсяг залученого фінансування додаткових потреб в імпорті 2,5 млрд куб. м газу, які виникли через численні атаки РФ на об’єкти Групи та втрати виробництва, склав у 2025 році майже EUR1,1 млрд, в тому числі від ЄБРР EUR770 млн та ЄІБ EUR300 млн.

До кінця 2026 року Група планує залучити приблизно EUR372 млн: EUR270 млн з існуючого револьверного кредиту ЄБРР, EUR90 млн нового кредиту МФО на оборотний капітал для закупівлі природного газу та EUR12 млн від українського банку. Це має доповнити вже залучені у лютому 2026 року EUR50 млн кредиту ЄІБ.

Група наголошує на необхідності забезпечення достатніх запасів газу в умовах воєнних ризиків і зазначає, що вони очікуються на рівні попередніх років.

Згідно із презентацією, на кінець грудня 2025 року запаси газу "Нафтогазу" становили 9,2 млрд куб. м порівняно з 7,2 млрд куб. м роком раніше та 8,4 млрд куб. м у два попередні роки.

Як повідомлялося з посиланням на першого віцепрем’єра-міністра енергетики Дениса Шмигаля, Україна на початок опалювального сезону 2026/2027 років планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу, а мінімально необхідний запас має становити на рівні попередніх років – 13,2 млрд куб.м.

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, Група "Нафтогаз" досягла принципової угоди щодо реструктуризації єврооблігацій на загальну суму EUR1,2 млрд із термінами погашення у 2026 та 2028 роках з ad hoc комітетом власників приблизно 40% цих паперів щодо продовження строків їхнього погашення до 2032-2033 років.