Інтерфакс-Україна
Економіка
09:58 10.06.2026

BGV Development розпочинає реалізацію другого ТРЦ "Жито"

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BGV Development розпочинає реалізацію другого ТРЦ "Жито"

BGV Development Геннадія Буткевича розпочинає реалізацію торгово-розважального центру "Жито" у Боярці (Київська обл.), він стане другим в мережі під цим брендом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Мешканці Боярки та прилеглих населених пунктів матимуть доступ до мереживних магазинів, сервісів, закладів харчування, дозвілля, без необхідності їхати до столиці. Такі проєкти формують нову якість життя та стають важливими драйверами розвитку територій", - зазначив Максим Коваленко, CEO BGV Development.

Проєкт створений як сучасний Community Lifestyle Center - сімейний центр регіонального масштабу, що має стати новою точкою тяжіння для Боярки та прилеглої громади, в цілому для півмільйона споживачів. Загальна площа ТРЦ "Жито" 24 тис. кв. м, орендна 16 тис. кв. м. У комплексі будуть представлені магазини міжнародних та національних брендів, супермаркет, оператори електроніки, fashion-рітейл, заклади харчування, дитячі та розважальні формати. Також проєктом передбачено понад 600 паркомісць, включаючи підземний і надземний паркінг, благоустрій та озеленення прилеглої території.

Архітектурно-містобудівну концепцію ТРЦ "Жито" розробило архітектурне бюро ARS LONGA. Візитівкою комплексу стане пластичний фасад із плавною "золотою" стрічкою, що нагадує хвилі стиглого жита під вітром та символізує зв’язок з цією місцевістю. Реалізація проєктів такого масштабу зазвичай займає від 18 до 24 місяців.

Як повідомлялось, компанія BGV Development Геннадія Буткевича відкрила перший у її портфелі торговельний центр "Жито" (Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 1м) у квітні 2025 р, у найближчих планах відкриття торгових центрів під цим брендом в інших регіонах.

BGV Development — девелоперська компанія повного циклу, що входить до складу інвестиційної групи Геннадія Буткевича BGV Group Management. Компанія створює та розвиває об’єкти як комерційної, так і житлової нерухомості. У портфелі BGV Development: котеджне містечко Equides Villas, житлові комплекси Boston та OZON у Києві, ЖК "Манхеттен" у Житомирі, а також мережа торговельних центрів під власним брендом "Жито".

Теги: #bgv_development #трц_жито #боярка

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