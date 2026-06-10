Інтерфакс-Україна
Економіка
09:08 10.06.2026

Рада послабила вимоги фінмоніторингу PEP та посилила вимоги для керівників держбанків та НБУ

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Рада послабила вимоги фінмоніторингу PEP та посилила вимоги для керівників держбанків та НБУ

Верховна Рада зняла довічну вимогу посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) та залишила її обов’язковою перші12 місяців після звільнення з відповідної посади, після чого має відбутися посилена перевірка та поглиблений фінансовий моніторинг продовжуватиметься лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику.

"Це рішення парламенту зніме одну з основних перепон йти на високі посади, бо з урахуванням відповідальності, стресу 24/7, дуже скромної мотивації та перспективи пожиттєвих складнощів з фінмоном багато професійних людей відмовлялись від пропозицій в держсекторі", – прокоментувала такі зміни у прийнятому Радою у вівторок законі про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д) ексзаступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Вона додала, що внесеними змінами сам факт колишнього статусу політично значущої особи більше не може бути єдиною підставою для продовження посиленого моніторингу, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний письмово обґрунтовувати причини продовження посиленої перевірки, а клієнт отримує право вимагати перегляду такого рішення.

Окрім того депутати за пропозицією голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева розширили статус PEP на працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, у банках з державною часткою більше 50%, а також на керівників структурних підрозділів центрального апарату Нацбанку України.

Рада також підтримала його правку про запровадження електронного декларування для голів та членів правління держбанків.

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