Зниження ПДФО для орендодавців стимулюватиме легалізацію ринку оренди житла – Шуляк

Верховна Рада підтримала зниження ставки податку на доходи (ПДФО) для надання в оренду житла фізичними особами з 18% до 5%, що стимулюватиме легалізацію ринку оренди житла, повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Зменшення ставки ПДФО до 5% може зробити офіційне оформлення орендних відносин менш обтяжливим для власників житла. Очікується, що нижча ставка податку – 5% плюс 5% військового збору, фактично у 10%, замість 23%, може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори, декларувати доходи та працювати в правовому полі", – повідомила Шуляк агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, високе податкове навантаження – одна з причин, через які переважна більшість ринку оренди працює неофіційно. За підсумками 2024 року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тис. фізичних осіб-підприємців здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування.

Натомість ухвалена правка пропонує нижче податкове навантаження і більшу мотивацію для добровільної легалізації орендних відносин, вважає голова комітету.

"В Україні зараз триває масштабна житлова реформа, мета якої – змінити радянські правила надання житла тим, хто цього потребує, до ефективних європейських моделей, серед яких і соціальна оренда. Але цей інструмент ми не зможемо запустити без детінізації ринку оренди житла. А для неї, в свою чергу, потрібне зниження податку, за що, власне, сьогодні і проголосувала Верховна Рада", – резюмувала Шуляк.

Як повідомлялося, у вівторок Верховна Рада підтримала прийняття в другому читанні та в цілому законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах. Зокрема була підтримана і правка Шуляк щодо зменшення ставки ПДФО для надання в оренду житла фізособами з 18% до 5%.