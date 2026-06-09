"Нафтогаз" досяг угоди про продовження строків погашення єврооблігацій на EUR1,2 млрд до 2032-2033 років – Корецький

Група "Нафтогаз" досягла принципової угоди щодо реструктуризації єврооблігацій на загальну суму EUR1,2 млрд із термінами погашення у 2026 та 2028 роках з ad hoc комітетом власників приблизно 40% цих паперів щодо продовження строків їхнього погашення до 2032-2033 років, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Ми досягли принципової згоди зі спеціальним комітетом держателів облігацій щодо продовження строків погашення єврооблігацій до 2032-2033 років", – написав Корецький у Facebook у вівторок увечері.

У біржовому повідомлені "Нафтогаз" уточнив, що переговори тривали з 5 травня по 8 червня, остаточне погашення євробондів на EUR600 млн із погашенням 19 липня 2026 року продовжено до 15 січня 2032 року, євробондів на $500 млн із погашенням 8 листопада 2028 року – до 15 січня 2033 року.

"Процес управління зобов'язаннями, який, як очікується, буде завершено до 19 липня 2026 року, передбачатиме звернення до власників облігацій 2026 року та облігацій 2028 року з метою отримання згоди шляхом прийняття надзвичайної резолюції", – йдеться у повідомлені.

Згідно з опублікованими умовами, за згоду на реструктуризацію власникам єврооблігацій-2026 буде сплачено 1% від номіналу, єврооблігацій-2028 – 0,5%, ad hoc комітету – 0,25%.

Купонна ставка як євробондів-2026, яка наразі складає 7,125%, так і євробондів-2028, яка дорівнює 7,625%, буде піднята до 8,95% річних.

В той же час у перші три купонні виплати "Нафтогаз" зможе сплатити грошима 6%, а на решту 2,95% довипустити облігації, у четверту виплату 15 липня2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%, а вже потім доведеться платити сі купони грошима.

Щодо амортизації, то нові євробонди-2032 запропоновано поступово погашати за таким графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а потім рівними піврічними виплатами з 15 липня 2029 року.

Для євробондів-2033 графік амортизації інший: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Також домовлено, що 80% нарахованих, але несплачених до дати транзакції відсотків за євробондами-2026 будуть погашені готівкою, тоді як решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 рік будуть капіталізовані.

Зазначається, що ковенанти за обома випусками єврооблігацій збережені. В той же час зроблені поступки для можливості "Нафтогазу" залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.

Також серед нових умов заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, щоправда за винятком випадків, коли компанія зобов'язана це зробити згідно з чинним законодавством України.

Окрім того "Нафтогаз" до погашення євробондів повинен мати рейтинг у будь-який час щонайменше одного рейтингового агентства.

За словами Корецького, досягнута угода – дуже важливий результат для фінансової стійкості Групи в умовах війни та постійних атак на нафтогазову інфраструктуру.

"Лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах "Нафтогазу" – більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року ворог уже понад 170 разів атакував наші об'єкти", – зазначив глава Групи.

Він пояснив, що втрати власного видобутку газу компанія змушена компенсовувати імпортними поставками, що, безумовно, впливає на фінансово-економічні показники.

"Попри всі виклики, ми зберегли стабільність роботи та продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед державою і споживачами. Успішне завершення реструктуризації дасть нам більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури, підготовку до опалювального сезону. Дякую спеціальному комітету за конструктивний діалог та рішення", – резюмував голова правління "Нафтогазу".

"Угода про реструктуризацію є результатом конструктивних, добросовісних переговорів між ad hoc групою та "Нафтогазом". "Нафтогаз" відіграє вирішальну роль у забезпеченні стабільності української економіки, а угоди надають компанії фінансовий простір для продовження цієї діяльності, водночас поважаючи законні комерційні очікування її власників облігацій", – у свою чергу прокоментував від імені ad ho групи президент VR Capital Річард Дейтц.

На його думку, пропозиції заслуговують на широку підтримку власників облігацій, тож ad hoc група сподівається на успішний результат процесу отримання згоди.